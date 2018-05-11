متعافو "كورونا" بمكة يزيد على نصف الحالات النشطة

العاصمة المقدسة شهدت اليوم 343 إصابة جديدة

اقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا الجديد، في مكة المكرمة من نصف عدد الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، وقد يتجاوز هذا الرقم خلال الأسابيع والأيام المقبلة.

وقد سجلت مكة المكرمة اليوم 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي المتعافين من كورونا في مكة المكرمة؛ 3334 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 5414 حالة.

ولا تزال مكة تتربع على قائمة مدن المملكة من حيث تسجيل حالات التعافي حتى آخر إحصائية لوزارة الصحة، تلتها الرياض ثم جدة.