رئيس الأمن السيبراني عن ذكرى البيعة: 5 سنوات من الإنجازات الكبيرة

سأل الله أن يحفظ مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد بن محمد العيبان؛ باسمه، وباسم مجلس إدارة الهيئة، ومنسوبيها، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة الغالية، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يديم على المملكة الأمن والرخاء والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

وقال في هذه المناسبة: "تمضي المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بخطوات واثقة ومتسارعة لتعزيز المكانة المستحقة لها بين دول العالم، والوصول إلى آفاق ومكتسبات وطنية جديدة، والحفاظ على ما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من أمن واستقرار ورخاء، تحقيقاً لرؤية وطنية طموحة جعلت التنمية الشاملة والريادة العالمية عنوانين رئيسين لها".

وأضاف: "لقد حفلت السنوات الخمس الماضية من العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بإنجازات وطنية كبيرة على مختلف الأصعدة، كان من بينها إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، التي حظيت ولا تزال بدعم كريم وكبير من لدن القيادة الرشيدة مكّنها -ولله الحمد- من تحقيق عديد من المكتسبات في تعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطنية".

وسأل الله -عزّ وجلّ- أن يحفظ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بمديد عونه وتوفيقه.