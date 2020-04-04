النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 140 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وعدد المتعافين يرتفع إلى 420

تدخل طبي يعيد "الشم" لمريضة بحفر الباطن

كانت تعاني من فقدان الحاسة لعدة سنوات

أعاد الفريق الطبي المختص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفر الباطن المركزي، حاسة "الشم" لمريضة كانت تعاني من فقدان حاسة الشم لعدة سنوات بسبب اللحميات.

وتبيّن بعد إجراء الفحوصات والأشعة المقطعية وجود فطريات متركزة بالجانبين، وهو أمر غير معتاد؛ حيث إن الإصابة بالفطريات تكون غالباً بجانب واحد فقط.

وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية جرى خلالها استئصال اللحميات والفطريات المنتشرة بالجيوب الأنفية، وتكلّلت العملية بالنجاح وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة مع قدرتها على الشم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تدخل طبي يعيد "الشم" لمريضة بحفر الباطن
سبق

أعاد الفريق الطبي المختص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفر الباطن المركزي، حاسة "الشم" لمريضة كانت تعاني من فقدان حاسة الشم لعدة سنوات بسبب اللحميات.

وتبيّن بعد إجراء الفحوصات والأشعة المقطعية وجود فطريات متركزة بالجانبين، وهو أمر غير معتاد؛ حيث إن الإصابة بالفطريات تكون غالباً بجانب واحد فقط.

وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية جرى خلالها استئصال اللحميات والفطريات المنتشرة بالجيوب الأنفية، وتكلّلت العملية بالنجاح وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة مع قدرتها على الشم.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
03:49 PM

تدخل طبي يعيد "الشم" لمريضة بحفر الباطن

كانت تعاني من فقدان الحاسة لعدة سنوات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
3
2,302

أعاد الفريق الطبي المختص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفر الباطن المركزي، حاسة "الشم" لمريضة كانت تعاني من فقدان حاسة الشم لعدة سنوات بسبب اللحميات.

وتبيّن بعد إجراء الفحوصات والأشعة المقطعية وجود فطريات متركزة بالجانبين، وهو أمر غير معتاد؛ حيث إن الإصابة بالفطريات تكون غالباً بجانب واحد فقط.

وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية جرى خلالها استئصال اللحميات والفطريات المنتشرة بالجيوب الأنفية، وتكلّلت العملية بالنجاح وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة مع قدرتها على الشم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,864
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,809
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,533
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,885

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة