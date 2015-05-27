رسمياً.. ريال مدريد يعلن رحيل زيدان: "في القلب دائماً"

بيان النادي: حان الوقت الآن لاحترام قراره وإبداء تقديرنا له

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي، رحيل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بعد نهاية الموسم الجاري 2020-2021.

وكشف ريال مدريد في بيان له على موقعة الإلكتروني "زين الدين زيدان قرر إنهاء مرحلته الحالية كمدرب لنادينا".

وأضاف الريال في بيانه: "حان الوقت الآن لاحترام قراره وإبداء تقديرنا له، على احترافه وتفانيه وشغفه في كل هذه السنوات، وما تمثله شخصيته لريال مدريد".

وأكمل: "زيدان هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد وأسطورته تتجاوز ما كان عليه كمدرب ولاعب في نادينا".

واختتم البيان: "إنه -زيدان- يعرف أنه في قلب ريال مدريد، وأن ريال مدريد هو وسيظل دائمًا منزله".

ويغادر "زيدان" الريال بعدما توج معه بـ11 لقباً، لكنه لم يفز مع الفريق بأي لقب في الموسم المنصرم، حيث أنهى الدوري في المركز الثاني، متأخراً بنقطتين عن البطل أتلتيكو مدريد، كما خرج من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، ودور 32 في كأس ملك إسبانيا.

وكانت تقارير صحفية، كشفت أن "زيزو" اتخذ قراراً بالرحيل عن ريال مدريد بعد إقصاء الفريق من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي.