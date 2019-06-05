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ترامب: أمريكا وبريطانيا متفقتان على منع إيران من امتلاك السلاح النووي

قال: إننا هزمنا تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بشكل مطلق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم: إن واشنطن ولندن متفقتان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف الرئيس ترامب في مؤتمر صحافي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن: "إننا هزمنا تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بشكل مطلق".

وتابع ترامب، أن البلدين سيوقّعان عقودًا اقتصادية رائعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من جانبها، أهمية التعاون بين واشنطن ولندن؛ لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأشاد الطرفان بالعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ترامب: أمريكا وبريطانيا متفقتان على منع إيران من امتلاك السلاح النووي
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم: إن واشنطن ولندن متفقتان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف الرئيس ترامب في مؤتمر صحافي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن: "إننا هزمنا تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بشكل مطلق".

وتابع ترامب، أن البلدين سيوقّعان عقودًا اقتصادية رائعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من جانبها، أهمية التعاون بين واشنطن ولندن؛ لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأشاد الطرفان بالعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
08:36 AM

ترامب: أمريكا وبريطانيا متفقتان على منع إيران من امتلاك السلاح النووي

قال: إننا هزمنا تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بشكل مطلق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,796

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم: إن واشنطن ولندن متفقتان على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف الرئيس ترامب في مؤتمر صحافي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن: "إننا هزمنا تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق بشكل مطلق".

وتابع ترامب، أن البلدين سيوقّعان عقودًا اقتصادية رائعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من جانبها، أهمية التعاون بين واشنطن ولندن؛ لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأشاد الطرفان بالعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

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