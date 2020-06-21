ترقية عدد من الضباط بشرطة العاصمة المقدسة
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية كل من العميد عبدالمحسن بن عبدالعزيز الميمان، والعميد زكي سالم الحربي، والعميد تركي فراج الصاعدي، إلى رتبة عميد .
وأعرب الضباط المرقون عن سعادتهم بهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكدين استمرارهم على عهد الوفاء في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.
ترقية عدد من الضباط بشرطة العاصمة المقدسة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-21
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية كل من العميد عبدالمحسن بن عبدالعزيز الميمان، والعميد زكي سالم الحربي، والعميد تركي فراج الصاعدي، إلى رتبة عميد .
وأعرب الضباط المرقون عن سعادتهم بهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكدين استمرارهم على عهد الوفاء في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.
21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
04:38 PM
ترقية عدد من الضباط بشرطة العاصمة المقدسة
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية كل من العميد عبدالمحسن بن عبدالعزيز الميمان، والعميد زكي سالم الحربي، والعميد تركي فراج الصاعدي، إلى رتبة عميد .
وأعرب الضباط المرقون عن سعادتهم بهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكدين استمرارهم على عهد الوفاء في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.