الأرصاد تنبه الرياض من رياح نشطة وسحب رعدية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة الرياض من حالة رياح نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدنًّ في مدى الرؤية الأفقية.
تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل كلًّا من الدوادمي وعفيف.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة الرياض من حالة رياح نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدنًّ في مدى الرؤية الأفقية.
تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل كلًّا من الدوادمي وعفيف.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة الرياض من حالة رياح نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدنًّ في مدى الرؤية الأفقية.
تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل كلًّا من الدوادمي وعفيف.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة الرياض من حالة رياح نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدنًّ في مدى الرؤية الأفقية.
تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل كلًّا من الدوادمي وعفيف.