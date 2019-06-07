تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل كلًّا من الدوادمي وعفيف.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة الرياض من حالة رياح نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدنًّ في مدى الرؤية الأفقية.

الأرصاد تنبه الرياض من رياح نشطة وسحب رعدية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-07 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة الرياض من حالة رياح نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدنًّ في مدى الرؤية الأفقية. تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل كلًّا من الدوادمي وعفيف.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440 01:24 PM

الأرصاد تنبه الرياض من رياح نشطة وسحب رعدية ‏تبدا الواحدة وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية





A A A





6 مشاركة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة الرياض من حالة رياح نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدنًّ في مدى الرؤية الأفقية.

تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل كلًّا من الدوادمي وعفيف.