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الأرصاد تنبه الرياض من رياح نشطة وسحب رعدية

‏تبدا الواحدة وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة الرياض من حالة رياح نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدنًّ في مدى الرؤية الأفقية.

تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل كلًّا من الدوادمي وعفيف.

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الأرصاد تنبه الرياض من رياح نشطة وسحب رعدية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة الرياض من حالة رياح نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدنًّ في مدى الرؤية الأفقية.

تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل كلًّا من الدوادمي وعفيف.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
01:24 PM

الأرصاد تنبه الرياض من رياح نشطة وسحب رعدية

‏تبدا الواحدة وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,346

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا لمنطقة الرياض من حالة رياح نشطة وسحب رعدية تؤدي إلى تدنًّ في مدى الرؤية الأفقية.

تبدأ الحالة الساعة الواحدة ظهرًا وتتواصل حتى الساعة الثامنة مساء وتشمل كلًّا من الدوادمي وعفيف.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,370
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,195
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,321
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,001

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