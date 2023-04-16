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ماذا قال "المطلق" عن "زواج بلا عرس ومن دون معازيم في زمن كورونا"؟

دعا لاستشعار نعمة الله علينا وقال: بإمكان الإنسان أن يمارس الرياضة وهو في منزله

بارك المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، لعروسين أقاما زواجًا مختصرًا دون حضور معازيم وإقامة حفل زفاف؛ التزامًا بالتعليمات والتنظيمات لمنع تفشي فيروس "كورونا"، مثنيًا في هذا الصدد على تصرفهما والتزامهما بالتعليمات والتوجيهات والأنظمة بمنع التجمعات، داعيًا إلى مساندتهما وتهنئتهما والإشادة بموقفهما ومبادرتهما والدعاء لهما.

جاء ذلك خلال رده على سؤال في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، عن عروسين لم يقيما حفل زفاف بسبب كورونا لكنهما لم يسلما من عتب أقاربهما وخصوصًا النساء! حيث قال "المطلق": "أولاً نقول لهذه السائلة، مبروك أنت ظفرت بحبيبك ماذا عليك من الناس! فهم لا يعجبهم شيء!".

ووجّه سؤالاَ للعروس قائلاً: "هل تحبين أن تقيمي زواجك ويدخل التاريخ بسبب وقوع إصابات أو وفيات لا قدر الله بين المدعوين بكورونا؟!".

وأقسم "المطلق": "والله إن القرارات والإجراءات الاحترازية التي تصدرها الدولة والمختصون للوقاية من تفشي فيروس كورونا هي لمصلحتنا، ولذلك يجب أن نعض عليها بالنواجذ" داعيًا في هذا الصدد الجميع إلى تقديم الشكر للمسؤولين الذين أعانونا على أنفسنا.

ودعا "المطلق" إلى استشعار نعمة الله علينا حتى لا نقلق من بقائنا في الحجر المنزلي، مضيفًا: "بإمكان الإنسان أن ينظر إلى العالم ويتجول ويمارس الرياضة وهو في شقته ومنزله".

فيروس كورونا الجديد عبدالله المطلق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ماذا قال "المطلق" عن "زواج بلا عرس ومن دون معازيم في زمن كورونا"؟
سبق

بارك المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، لعروسين أقاما زواجًا مختصرًا دون حضور معازيم وإقامة حفل زفاف؛ التزامًا بالتعليمات والتنظيمات لمنع تفشي فيروس "كورونا"، مثنيًا في هذا الصدد على تصرفهما والتزامهما بالتعليمات والتوجيهات والأنظمة بمنع التجمعات، داعيًا إلى مساندتهما وتهنئتهما والإشادة بموقفهما ومبادرتهما والدعاء لهما.

جاء ذلك خلال رده على سؤال في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، عن عروسين لم يقيما حفل زفاف بسبب كورونا لكنهما لم يسلما من عتب أقاربهما وخصوصًا النساء! حيث قال "المطلق": "أولاً نقول لهذه السائلة، مبروك أنت ظفرت بحبيبك ماذا عليك من الناس! فهم لا يعجبهم شيء!".

ووجّه سؤالاَ للعروس قائلاً: "هل تحبين أن تقيمي زواجك ويدخل التاريخ بسبب وقوع إصابات أو وفيات لا قدر الله بين المدعوين بكورونا؟!".

وأقسم "المطلق": "والله إن القرارات والإجراءات الاحترازية التي تصدرها الدولة والمختصون للوقاية من تفشي فيروس كورونا هي لمصلحتنا، ولذلك يجب أن نعض عليها بالنواجذ" داعيًا في هذا الصدد الجميع إلى تقديم الشكر للمسؤولين الذين أعانونا على أنفسنا.

ودعا "المطلق" إلى استشعار نعمة الله علينا حتى لا نقلق من بقائنا في الحجر المنزلي، مضيفًا: "بإمكان الإنسان أن ينظر إلى العالم ويتجول ويمارس الرياضة وهو في شقته ومنزله".

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
10:32 PM

ماذا قال "المطلق" عن "زواج بلا عرس ومن دون معازيم في زمن كورونا"؟

دعا لاستشعار نعمة الله علينا وقال: بإمكان الإنسان أن يمارس الرياضة وهو في منزله

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عبدالحكيم شار - الرياض
14
11,195

بارك المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، لعروسين أقاما زواجًا مختصرًا دون حضور معازيم وإقامة حفل زفاف؛ التزامًا بالتعليمات والتنظيمات لمنع تفشي فيروس "كورونا"، مثنيًا في هذا الصدد على تصرفهما والتزامهما بالتعليمات والتوجيهات والأنظمة بمنع التجمعات، داعيًا إلى مساندتهما وتهنئتهما والإشادة بموقفهما ومبادرتهما والدعاء لهما.

جاء ذلك خلال رده على سؤال في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، عن عروسين لم يقيما حفل زفاف بسبب كورونا لكنهما لم يسلما من عتب أقاربهما وخصوصًا النساء! حيث قال "المطلق": "أولاً نقول لهذه السائلة، مبروك أنت ظفرت بحبيبك ماذا عليك من الناس! فهم لا يعجبهم شيء!".

ووجّه سؤالاَ للعروس قائلاً: "هل تحبين أن تقيمي زواجك ويدخل التاريخ بسبب وقوع إصابات أو وفيات لا قدر الله بين المدعوين بكورونا؟!".

وأقسم "المطلق": "والله إن القرارات والإجراءات الاحترازية التي تصدرها الدولة والمختصون للوقاية من تفشي فيروس كورونا هي لمصلحتنا، ولذلك يجب أن نعض عليها بالنواجذ" داعيًا في هذا الصدد الجميع إلى تقديم الشكر للمسؤولين الذين أعانونا على أنفسنا.

ودعا "المطلق" إلى استشعار نعمة الله علينا حتى لا نقلق من بقائنا في الحجر المنزلي، مضيفًا: "بإمكان الإنسان أن ينظر إلى العالم ويتجول ويمارس الرياضة وهو في شقته ومنزله".

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