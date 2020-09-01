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شرطة الشرقية تطيح بـ 3 أشخاص يتاجرون بشرائح الاتصال المخالفة

مواطن ومقيمان اثنان من الجنسية المصرية.. ضُبط بحوزتهم "77,851" ريالاً

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على "مواطن ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية، جميعهم في العقد الرابع من العمر"، جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين.
وقال "الدريهم": ضُبط بحوزتهم (420) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات المحلية، و (26) جهاز جوال و (7) أجهزة قارئ للبصمة و (1672) بطاقة إعادة الشحن ومبلغ (77,851) ريالاً.

وأضاف: تم توقيف المتهمين جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

شرطة المنطقة الشرقية مكافحة الجرائم الإلكترونية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الشرقية تطيح بـ 3 أشخاص يتاجرون بشرائح الاتصال المخالفة
سبق

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على "مواطن ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية، جميعهم في العقد الرابع من العمر"، جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين.
وقال "الدريهم": ضُبط بحوزتهم (420) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات المحلية، و (26) جهاز جوال و (7) أجهزة قارئ للبصمة و (1672) بطاقة إعادة الشحن ومبلغ (77,851) ريالاً.

وأضاف: تم توقيف المتهمين جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
05:16 PM

شرطة الشرقية تطيح بـ 3 أشخاص يتاجرون بشرائح الاتصال المخالفة

مواطن ومقيمان اثنان من الجنسية المصرية.. ضُبط بحوزتهم "77,851" ريالاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على "مواطن ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية، جميعهم في العقد الرابع من العمر"، جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين.
وقال "الدريهم": ضُبط بحوزتهم (420) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات المحلية، و (26) جهاز جوال و (7) أجهزة قارئ للبصمة و (1672) بطاقة إعادة الشحن ومبلغ (77,851) ريالاً.

وأضاف: تم توقيف المتهمين جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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