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السفارة السعودية بواشنطن: على السعوديين المسافرين لأمريكا إجراء فحص كورونا

قبل موعد المغادرة بـ 72 ساعة

نوهت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة بأنه يتوجب على المواطنين السعوديين الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ ضرورة إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة.

وقالت السفارة إن جميع الأشخاص من عمر سنتين أو أكثر، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون والمقيمون في الولايات المتحدة بصفة قانونية ودائمة، سيلزمون بإجراء فحص كورونا، وتقديم دليل على أن النتيجة سلبية أو ما يثبت التعافي من فيروس كورونا قبل صعود الطائرة.

وأشارت السفارة إلى أنه يمنع دخول غير الأمريكيين ممن كانوا في الصين وبريطانيا والهند وايرلندا والبرازيل وجنوب إفريقيا وإيران ودول مجموعة الشنغن، خلال الـ 14 يوماً السابقة لوصولهم إلى الولايات المتحدة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة السعودية بواشنطن: على السعوديين المسافرين لأمريكا إجراء فحص كورونا
سبق

نوهت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة بأنه يتوجب على المواطنين السعوديين الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ ضرورة إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة.

وقالت السفارة إن جميع الأشخاص من عمر سنتين أو أكثر، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون والمقيمون في الولايات المتحدة بصفة قانونية ودائمة، سيلزمون بإجراء فحص كورونا، وتقديم دليل على أن النتيجة سلبية أو ما يثبت التعافي من فيروس كورونا قبل صعود الطائرة.

وأشارت السفارة إلى أنه يمنع دخول غير الأمريكيين ممن كانوا في الصين وبريطانيا والهند وايرلندا والبرازيل وجنوب إفريقيا وإيران ودول مجموعة الشنغن، خلال الـ 14 يوماً السابقة لوصولهم إلى الولايات المتحدة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
11:03 PM

السفارة السعودية بواشنطن: على السعوديين المسافرين لأمريكا إجراء فحص كورونا

قبل موعد المغادرة بـ 72 ساعة

A A A
خالد علي - الرياض
2
5,153

نوهت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة بأنه يتوجب على المواطنين السعوديين الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ ضرورة إجراء فحص كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة.

وقالت السفارة إن جميع الأشخاص من عمر سنتين أو أكثر، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون والمقيمون في الولايات المتحدة بصفة قانونية ودائمة، سيلزمون بإجراء فحص كورونا، وتقديم دليل على أن النتيجة سلبية أو ما يثبت التعافي من فيروس كورونا قبل صعود الطائرة.

وأشارت السفارة إلى أنه يمنع دخول غير الأمريكيين ممن كانوا في الصين وبريطانيا والهند وايرلندا والبرازيل وجنوب إفريقيا وإيران ودول مجموعة الشنغن، خلال الـ 14 يوماً السابقة لوصولهم إلى الولايات المتحدة.

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