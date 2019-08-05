رسمياً.. نفاد "التذاكر الموحدة" لمباراة الأهلي والهلال

أعلن موقع "مكاني" الخاص ببيع التذاكر، نفاد تذاكر "الدرجة الموحدة" في مباراة الأهلي والهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، والتي ستقام مساء غد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وأشار الموقع إلى أن التذاكر المتبقية للبيع هي "الذهبية" و"الفضية".

وقال:" تبقى‏ 276 تذكرة ذهبية و‏179 تذكرة فضية مع تبقي 9 ساعات متبقية على انتهاء الشراء".