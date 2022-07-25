140 متدرباً بـ"تعليم صامطة" يختمون برامج التدريب الصيفي للأسبوع الثالث

يقدمها نخبة من المشرفين التربويين لتحسين وتطوير ممارسات المعلمين

شهد مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة، ختام برامج التدريب الصيفي للأسبوع الثالث، صباح اليوم؛ حيث التحق أكثر من 140 متدرباً خلال الأسبوع الحالي بالبرامج التدريبية والمنفذة بمقرات المركز، فيما بلغ عدد المتدربين منذ انطلاق البرامج وإلى اليوم 454 متدرباً في 16 برنامجًا تدريبيًّا نُفّذت في 57 يوماً، وبلغ عدد الساعات 8768 ساعة تدريبية.



بدوره أكَّد مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرزاق بن محمد الصميلي، أن تلك البرامج يقدِّمها نخبة من المشرفين التربويين عبر سلسلة من الحقائب التدريبية التي ستكون معينًا للمعلمين في تحسين وتطوير ممارساتهم التدريسية.



وثمّن "الصميلي" الدعم الكبير الذي يلقاه المكتب من قبل مدير عام تعليم جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري؛ حيث حرص على تسخير كافة إمكانات الإدارة العامة لإنجاح تلك البرامج لتواصل مسيرة النجاح في مجال البرامج التربوية والتعليمية.



وقدَّم شكره لمدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جازان محمد أحمد عريشي، ولمدير مركز التدريب بالمكتب محمد عبدالله عريشي؛ على التنسيق والتواصل مع المسجلين وإدارة التدريب بالتعليم.



وبيَّن رئيس مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة المدرب محمد عبدالله عريشي، أن المكتب نفَّذ خلال الأسبوع الحالي الثالث منذ انطلاق فعاليات برامج التدريب الصيفي؛ وهي: برنامج "المنصات التعليمية الإلكترونية" بثانوية القرعاوي قاعة "1"، الذي يستهدف مجموعة من المعلمين المهتمين بالتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ويتناول مجموعة من المنصات العالمية والتطبيق العملي على أشهر المنصات، والاستفادة منها للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور؛ حيث تخدم شريحة كبيرة ومتابعة مستمرة مستوى الطلاب باستخدام أحدث الوسائل التقنية في مجال التعليم الإلكتروني، واستمرّ لمدة ثلاثة أيام تدريبية، نفذه المدرب علي السهلي، واستهدف 32 متدرباً.



ويشمل برنامج "منهجية stem للعلوم والرياضيات بمتوسطة عبدالله بن سلمة قاعة "1"، الذي يهدف إلى تنمية مهارات المتدرِّبين في تفعيل تعليم stemداخل مدارسهم، واستمر ثلاثة أيام تدريبية، نفَّذه المدرب يحيى أزيبي، استهدف 26 متدرباً، وبرنامج "إستراتيجيات التعلم النشط" بمتوسطة عبدالله بن سلمة قاعة "2"، وهدف إلى أن يحدد فوائد التعلم النشط، وأن يعدّد الفروق بين التعليم التقليدي والتعلم النشط، وأن يتعرف المتدرب كيف يتغلب على معوقات التعلم النشط. واستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام تدريبية، نفذه المدرب علي عريشي، واستهدف 26 متدرباً.



وكذلك برنامج "التعلم النشط" بثانوية القرعاوي قاعة "2"، الذي يهدف إلى تطبيق التعلم النشط في التدريس وتفعيل الإستراتيجيات الحديثة ومواكبة وسائل التعلم الحديثة وإبراز إبداعات التلاميذ ومستوياتهم؛ من خلال تطبيق التعلم النشط ومساعدة المعلم والمتعلم على التطوير والتحسين. واستمر ثلاثة أيام تدريبية، نفذه المدرب صالح الفود، واستهدف 20 متدرباً.



كما يشمل برنامج "خدمات جوجل لتطوير بيئة العمل" في القاعة الكبرى بالمكتب، الذي يهدف إلى التعرف على الخدمات والتطبيقات التي تقدمها شركة Googleوتنمية مهارات المتدرب في التعامل معها للاستفادة منها في تطوير بيئة العمل. واستمر البرنامج ثلاثة أيام تدريبية؛ ونفذه المدرب علي المباركي، واستهدف 36 متدرباً.



كما أضاف "عريشي" أن مركز التدريب التربوي بالمكتب نفذ خلال الأسابيع الثلاثة منذ انطلاق فعاليات برامج التدريب الصيفي في الأسبوع الأول؛ خمسة برامج في 20 يوماً تدريبيّاً بمجمل ساعات بلغ 2400 ساعة تدريبية، استهدفت 120 متدرباً، فيما نفذت في الأسبوع الثاني ستة برامج تدريبية في 22 يوماً تدريبيّاً بمجمل ساعات بلغ 4268 ساعة تدريبية، استهدفت 194 متدرباً، وفي الأسبوع الحالي الثالث خمسة برامج تدريبية في 15 يوماً تدريبيّاً بمجمل ساعات 2100 ساعة تدريبية، استهدفت 140 متدرباً.

واختتم "عريشي" حديثه مفيدًا بأن الأسبوع المقبل سيكون الأسبوع الرابع والأخير للبرامج، وسوف ينفذ خلال الفترة 25_28/11/ 1440هـ برنامجين تدريبيين: التدريس المنظومي، والتدريس الفعّال.