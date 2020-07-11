دفن المحترقة.. "الحوثي" يدعو أتباعه للتعرف على جثث مرتزقته بنهم والبيضاء

عشرات لقوا مصرعهم في جبهات القتال متأثرين بضربات المدافع والطيران

استدعت مليشيات الحوثي أتباعها للتعرف على هويات جثث المرتزقة بعدما لقوا مصرعهم في جبهات القتال.

ووفقاً للمركز الإعلامي بكتاف، فقد وصلت العشرات من جثث عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الجمعة، إلى محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) قادمة من جبهتي نهم والبيضاء.

وذكر أن عدداً كبيراً من الجثث تعذر معرفة هوياتها؛ نتيجة تأثرها بضربات المدافع والطيران، ما دفع الحوثيين لاستدعاء أسر عناصرهم للتعرف عليها، بينما دفنوا جثثاً أخرى وصلت محترقة.