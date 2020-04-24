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أمير الرياض ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه الله سبحانه وتعالى أن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات ويعين الجميع على صيامه وقيامه وأن يرفع عنا الوباء ويديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

كما رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه الله سبحانه وتعالى أن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات ويعين الجميع على صيامه وقيامه وأن يرفع عنا الوباء ويديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمير الرياض نائب أمير الرياض

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أمير الرياض ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك
سبق

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه الله سبحانه وتعالى أن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات ويعين الجميع على صيامه وقيامه وأن يرفع عنا الوباء ويديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

كما رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه الله سبحانه وتعالى أن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات ويعين الجميع على صيامه وقيامه وأن يرفع عنا الوباء ويديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
12:45 AM

أمير الرياض ونائبه يرفعان التهنئة للقيادة بحلول شهر رمضان المبارك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه الله سبحانه وتعالى أن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات ويعين الجميع على صيامه وقيامه وأن يرفع عنا الوباء ويديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

كما رفع الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سموه الله سبحانه وتعالى أن يعيده على بلادنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات ويعين الجميع على صيامه وقيامه وأن يرفع عنا الوباء ويديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

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