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وثيقة: إثيوبيا رفضت اقتراح مصر لبناء سد قبل 74 عامًا

الموقع المفترض كان يبعد ألف كم عن موقع سد النهضة

كشفت وثائق بريطانية عمرها أكثر من نحو 74 عامًا، عن رفض إثيوبيا اقتراح مصر لبناء سد على النيل الأزرق.

وقالت الوثيقة التي ترجع لعام 1946، إن مصر "لم تثر فقط مسألة التعاون عن طريق إنشاء مشروعات مشتركة للاستخدام الأفضل لمياه النيل، بل هي من اقترحت فكرة أول مشروع مشترك لإنشاء سد على النيل الأزرق، والذي تقيم إثيوبيا عليه حاليًا سد النهضة".

ووفقًا للمستندات البريطانية، في عام 1946، اقترحت وزارة الأشغال العامة المصرية ثلاثة مشروعات مشتركة في إثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان.

وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن المشروع الأول تمثل في بناء سد على الطرف الجنوبي لبحيرة تانا، التي ينبع منها النيل الأزرق، والذي يمثل نحو 80 % من مياه النيل الرئيسي.

وكان موقع السد المقترح على بعد ألف كيلومتر على الأقل من موقع سد النهضة الذي توشك إثيوبيا على إنهاء بنائه قرب حدودها مع السودان.

مصر بناء سد النيل الأزرق

الرئيسية/ أخبار العالم

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وثيقة: إثيوبيا رفضت اقتراح مصر لبناء سد قبل 74 عامًا
سبق

كشفت وثائق بريطانية عمرها أكثر من نحو 74 عامًا، عن رفض إثيوبيا اقتراح مصر لبناء سد على النيل الأزرق.

وقالت الوثيقة التي ترجع لعام 1946، إن مصر "لم تثر فقط مسألة التعاون عن طريق إنشاء مشروعات مشتركة للاستخدام الأفضل لمياه النيل، بل هي من اقترحت فكرة أول مشروع مشترك لإنشاء سد على النيل الأزرق، والذي تقيم إثيوبيا عليه حاليًا سد النهضة".

ووفقًا للمستندات البريطانية، في عام 1946، اقترحت وزارة الأشغال العامة المصرية ثلاثة مشروعات مشتركة في إثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان.

وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن المشروع الأول تمثل في بناء سد على الطرف الجنوبي لبحيرة تانا، التي ينبع منها النيل الأزرق، والذي يمثل نحو 80 % من مياه النيل الرئيسي.

وكان موقع السد المقترح على بعد ألف كيلومتر على الأقل من موقع سد النهضة الذي توشك إثيوبيا على إنهاء بنائه قرب حدودها مع السودان.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
04:10 PM

وثيقة: إثيوبيا رفضت اقتراح مصر لبناء سد قبل 74 عامًا

الموقع المفترض كان يبعد ألف كم عن موقع سد النهضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وثائق بريطانية عمرها أكثر من نحو 74 عامًا، عن رفض إثيوبيا اقتراح مصر لبناء سد على النيل الأزرق.

وقالت الوثيقة التي ترجع لعام 1946، إن مصر "لم تثر فقط مسألة التعاون عن طريق إنشاء مشروعات مشتركة للاستخدام الأفضل لمياه النيل، بل هي من اقترحت فكرة أول مشروع مشترك لإنشاء سد على النيل الأزرق، والذي تقيم إثيوبيا عليه حاليًا سد النهضة".

ووفقًا للمستندات البريطانية، في عام 1946، اقترحت وزارة الأشغال العامة المصرية ثلاثة مشروعات مشتركة في إثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان.

وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن المشروع الأول تمثل في بناء سد على الطرف الجنوبي لبحيرة تانا، التي ينبع منها النيل الأزرق، والذي يمثل نحو 80 % من مياه النيل الرئيسي.

وكان موقع السد المقترح على بعد ألف كيلومتر على الأقل من موقع سد النهضة الذي توشك إثيوبيا على إنهاء بنائه قرب حدودها مع السودان.

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