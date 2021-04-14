التفاصيل الكاملة لقنبلة "آيفون 12 برو" المرتقبة.. شبيهة بـ"آيباد برو"

ينتظر أن تقلب موازين الهواتف الذكية.. أبرز التغيرات بالهيكل الخارجي

كشفت تقارير صحفية التفاصيل الكاملة لما وُصف بأنه سيكون قنبلة شركة "أبل" المقبلة، والتي ستقلب موازين الهواتف الذكية.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، تقريرًا، يتطرق فيه إلى تفاصيل ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية من أن أبل تستعد لأن تطلق "آيفون 12" بنسخة ستكون شبيهة بحاسب "آيباد برو" اللوحي.

وقال الموقع في تقرير: إن هذا الهاتف، سيكون نقلة في عالم الهواتف الذكية في العالم؛ لأنه سيجمع في مميزاته بين الهاتف الذكي والحاسب اللوحي بإمكانيات متميزة وفريدة من نوعها.

وأبرز التغييرات التي ستُحدثها "أبل" في هاتف "آيفون 12، هو الهيكل الخارجي؛ حيث ستتخلى عن الحواف المنحنية الموجودة في هواتف آيفون الحالية، وتعتمد على حواف فولاذية مسطحة كالموجودة في حاسبات "آيباد".

بمعنى أنك ستشعر كأنك تمسك بأيباد ولكن صغير الحجم قليلًا.

ولكن يبدو أن "أبل" قررت أن تقدم تطويرًا شاملًا على تلك الهواتف الجديدة؛ حيث نقل التقرير عن مصادر تفاصيل هاتف "آيفون 12 برو"، الذي أشار إلى أنه سيعتمد على 3 كاميرات خلفية بتصميم مختلف تمامًا عما ظهر في آخر نسخة.

وستعتمد أبل على تصغير حجم العدسات وزيادة قدرتها التصويرية في نفس الوقت؛ حيث ستعتمد على نظام "D LIDAR 3" لتحسين تطبيقات الواقع المعزز.

كما ستعتمد الكاميرات على أجهزة استشعار أكبر تلتقط المزيد من الضوء لجودة صورة أفضل، إلى جانب التحول إلى نظام تثبيت الصورة الميكانيكي.

وستزود الكاميرات كذلك على نظام تثبيت الصورة الميكانيكي؛ لتعويض اهتزاز اليد، كما أن حجم المستشعر الأكبر يساعد في تقليل التشويش في الصورة.

ومن المتوقع أن يأتي أيضًا هاتف "آيفون 12 برو" بشاشة لمسية يبلغ قياسها 6.7 بوصة.

كما ستحتوي نسختا "آيفون 12" على معالج أكثر سرعة وقوة، لم تكشف المصادر عن تفاصيلها، بالإضافة إلى تقنيات جديدة حصرية فيما يخص الذكاء الصناعي والواقع المعزز.

وكانت مصادر من داخل "أبل" قد قالت لوكالة "بلومبرغ" إنها تخطط للكشف رسميًّا عن تلك الهواتف في مؤتمر افتراضي خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الهواتف ستدعم جميعها تقنيات الجيل الخامس للاتصالات.