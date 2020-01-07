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الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة في مران بصعدة

تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران

تمكن الجيش الوطني اليمني في محور مران بمحافظة صعدة شمال اليمن اليوم, من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في منطقة مران.

وأفاد رئيس المركز الإعلامي في محور مران النقيب عادل القدسي بأن وحدة الاستطلاع والرصد في الجيش الوطني اليمني رصدت طائرة مسيرة، وأُصدرت الأوامر للتعامل معها وإسقاطها.

الجيش اليمني مليشيا الحوثي

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الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة في مران بصعدة
سبق

تمكن الجيش الوطني اليمني في محور مران بمحافظة صعدة شمال اليمن اليوم, من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في منطقة مران.

وأفاد رئيس المركز الإعلامي في محور مران النقيب عادل القدسي بأن وحدة الاستطلاع والرصد في الجيش الوطني اليمني رصدت طائرة مسيرة، وأُصدرت الأوامر للتعامل معها وإسقاطها.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
04:59 PM

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة في مران بصعدة

تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكن الجيش الوطني اليمني في محور مران بمحافظة صعدة شمال اليمن اليوم, من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في منطقة مران.

وأفاد رئيس المركز الإعلامي في محور مران النقيب عادل القدسي بأن وحدة الاستطلاع والرصد في الجيش الوطني اليمني رصدت طائرة مسيرة، وأُصدرت الأوامر للتعامل معها وإسقاطها.

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