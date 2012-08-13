"الصحة العالمية": التوصل لدواء لفيروس إيبولا

90 % ممّن تلقّوا العلاج مبكرًا يمكنهم النجاة

أكدت منظمة الصحة العالمية اليوم أن التجارب التي أُجريت على دواءين جديدين أثبتت نجاحًا كبيرًا في علاج فيروس إيبولا في الكونغو.



وقالت المنظمة: إن العقارين "أر إي جي إن- إي بي /3" و"إم إيه بي /114"؛ تمت تجربتهما على 600 شخص شرقي الكونغو التي تفشّى فيها فيروس الإيبولا منذ أواخر العام الماضي.

وأوضحت أنهما أظهرا نتائج بشكل كبير أكثر من الأدوية التجريبية الأخرى؛ حيث إن ما يقرب من 90 % ممن تلقوا العلاج مبكرًا يمكنهم النجاة.



وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندميير، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية: إنها أخبار إيجابية، ولكنها لن توقف الإيبولا من تلقاء نفسها.



وأضاف: المرضى الذين تلقَّوا الرعاية مبكرًا لديهم فرصة أكبر للنجاة، جميع شركائنا في الاستجابة سيستمرون بالتركيز على تشجيع المرضى للحصول على العلاج في أقرب فرصة ممكنة.