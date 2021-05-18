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الجيش اللبناني يعثر على 7 منصات لإطلاق الصواريخ جنوب البلاد

بيّن أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف قرى عدة بقصف مدفعي

عثرت دورية للجيش اللبناني اليوم الثلاثاء على 6 منصات إطلاق صواريخ فارغة، ومنصة مجهزة بصاروخ، في بلدة الهبارية بجنوب لبنان.

وأوضحت قيادة الجيش في بيان نقلته "فرانس24" أن قرى عدة في منطقتَي الهبارية وكفر شوبا تعرضت أمس لقصف مدفعي مصدره مدفعية العدو الإسرائيلي، وقد أُحصي سقوط 10 قذائف متفجرة و7 قذائف مضيئة.

وأطلق مجهولون صواريخ عدة من جنوب لبنان ليلة أمس، ورد الاحتلال الإسرائيلي بقصف مرتفعات كفر شوبا في جنوب لبنان.

واتصل رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اللواء ستيفانو ديلكول، بالأطراف المعنيين، وحضهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

للجيش اللبناني إطلاق الصواريخ

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الجيش اللبناني يعثر على 7 منصات لإطلاق الصواريخ جنوب البلاد
سبق

عثرت دورية للجيش اللبناني اليوم الثلاثاء على 6 منصات إطلاق صواريخ فارغة، ومنصة مجهزة بصاروخ، في بلدة الهبارية بجنوب لبنان.

وأوضحت قيادة الجيش في بيان نقلته "فرانس24" أن قرى عدة في منطقتَي الهبارية وكفر شوبا تعرضت أمس لقصف مدفعي مصدره مدفعية العدو الإسرائيلي، وقد أُحصي سقوط 10 قذائف متفجرة و7 قذائف مضيئة.

وأطلق مجهولون صواريخ عدة من جنوب لبنان ليلة أمس، ورد الاحتلال الإسرائيلي بقصف مرتفعات كفر شوبا في جنوب لبنان.

واتصل رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اللواء ستيفانو ديلكول، بالأطراف المعنيين، وحضهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442
08:45 PM

الجيش اللبناني يعثر على 7 منصات لإطلاق الصواريخ جنوب البلاد

بيّن أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف قرى عدة بقصف مدفعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عثرت دورية للجيش اللبناني اليوم الثلاثاء على 6 منصات إطلاق صواريخ فارغة، ومنصة مجهزة بصاروخ، في بلدة الهبارية بجنوب لبنان.

وأوضحت قيادة الجيش في بيان نقلته "فرانس24" أن قرى عدة في منطقتَي الهبارية وكفر شوبا تعرضت أمس لقصف مدفعي مصدره مدفعية العدو الإسرائيلي، وقد أُحصي سقوط 10 قذائف متفجرة و7 قذائف مضيئة.

وأطلق مجهولون صواريخ عدة من جنوب لبنان ليلة أمس، ورد الاحتلال الإسرائيلي بقصف مرتفعات كفر شوبا في جنوب لبنان.

واتصل رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل"، اللواء ستيفانو ديلكول، بالأطراف المعنيين، وحضهم على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

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