النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتفاقية شراكة لإنشاء وتجهيز مبنى الكلى والعيادات الخارجية بمستشفى القويعية

في إطار سعي "تجمع الرياض" الصحي لتعزيز مشاركة المجتمع

وقع الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول د. صالح بن عبد الله التميمي اتفاقية شراكة مجتمعية مع سلمان بن جماز السحيمي؛ لإنشاء وتجهيز مبنى الكلى ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى القويعية العام، وذلك بحضور المدير التنفيذي لنطاق القويعية الصحي عايض العصيمي والمشرف على المشروع د. عبدالرحمن الشقير.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار سعي "التجمع الأول" بتعزيز مساهمة مختلف أفراد وقطاعات المجتمع في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينهم من تقديم الدعم ومشاركة القطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعليّة للمواطنين، وذلك بجودة وكفاءة متوافقة مع الخدمات التي يقدمها تجمع الرياض الصحي الأول ووزارة الصحة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
اتفاقية شراكة لإنشاء وتجهيز مبنى الكلى والعيادات الخارجية بمستشفى القويعية
سبق

وقع الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول د. صالح بن عبد الله التميمي اتفاقية شراكة مجتمعية مع سلمان بن جماز السحيمي؛ لإنشاء وتجهيز مبنى الكلى ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى القويعية العام، وذلك بحضور المدير التنفيذي لنطاق القويعية الصحي عايض العصيمي والمشرف على المشروع د. عبدالرحمن الشقير.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار سعي "التجمع الأول" بتعزيز مساهمة مختلف أفراد وقطاعات المجتمع في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينهم من تقديم الدعم ومشاركة القطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعليّة للمواطنين، وذلك بجودة وكفاءة متوافقة مع الخدمات التي يقدمها تجمع الرياض الصحي الأول ووزارة الصحة.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
08:50 PM

اتفاقية شراكة لإنشاء وتجهيز مبنى الكلى والعيادات الخارجية بمستشفى القويعية

في إطار سعي "تجمع الرياض" الصحي لتعزيز مشاركة المجتمع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
578

وقع الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول د. صالح بن عبد الله التميمي اتفاقية شراكة مجتمعية مع سلمان بن جماز السحيمي؛ لإنشاء وتجهيز مبنى الكلى ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى القويعية العام، وذلك بحضور المدير التنفيذي لنطاق القويعية الصحي عايض العصيمي والمشرف على المشروع د. عبدالرحمن الشقير.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار سعي "التجمع الأول" بتعزيز مساهمة مختلف أفراد وقطاعات المجتمع في التنمية الصحية وفق رؤية المملكة 2030، وتمكينهم من تقديم الدعم ومشاركة القطاع الحكومي وفقًا للاحتياجات الفعليّة للمواطنين، وذلك بجودة وكفاءة متوافقة مع الخدمات التي يقدمها تجمع الرياض الصحي الأول ووزارة الصحة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,766
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,292
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,222
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,264

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة