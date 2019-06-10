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إحباط تهريب 1367 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر خلال رمضان

حرس حدود المنطقة الجنوبية: القبض على 50 متورطًا وإحالتهم للاختصاص

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية؛ أسفرت -بتوفيق الله- خلال شهر رمضان من عام 1440هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1367 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 50 شخصًا، بينهم 23 متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و16 متهمًا من الجنسية اليمنية، و7 متهمين من الجنسية الصومالية، و4 متهمين سعوديي الجنسية؛ وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود سيتصدوْن -بعون الله وتوفيقه- بحزم وعزيمة عالية لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع في وجه كل مَن يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته، والله ولي التوفيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إحباط تهريب 1367 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر خلال رمضان
سبق

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية؛ أسفرت -بتوفيق الله- خلال شهر رمضان من عام 1440هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1367 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 50 شخصًا، بينهم 23 متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و16 متهمًا من الجنسية اليمنية، و7 متهمين من الجنسية الصومالية، و4 متهمين سعوديي الجنسية؛ وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود سيتصدوْن -بعون الله وتوفيقه- بحزم وعزيمة عالية لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع في وجه كل مَن يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته، والله ولي التوفيق.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
09:16 AM

إحباط تهريب 1367 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر خلال رمضان

حرس حدود المنطقة الجنوبية: القبض على 50 متورطًا وإحالتهم للاختصاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية؛ أسفرت -بتوفيق الله- خلال شهر رمضان من عام 1440هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1367 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 50 شخصًا، بينهم 23 متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و16 متهمًا من الجنسية اليمنية، و7 متهمين من الجنسية الصومالية، و4 متهمين سعوديي الجنسية؛ وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود سيتصدوْن -بعون الله وتوفيقه- بحزم وعزيمة عالية لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع في وجه كل مَن يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته، والله ولي التوفيق.

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