النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختتام ملتقى "الإبداع في رعاية الموهوبين" بتعليم القريات

بمشاركة نخبة من المهتمين والخبراء بمجال الموهبة لمدة 3 أيام

تصوير: خالد العنزي: اختتمت فعاليات الملتقى العلمي الأول لرعاية الموهوبين والذي تم إطلاقه عن بُعد الأحد الماضي بإدارة التعليم بالقريات، تحت شعار "الإبداع في رعاية الموهوبين"، واستمر مدة 3 أيام، ونظّمه "تعليم القريات" برئاسة مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي ومشاركة نخبة من خبراء الموهبة والإبداع.

قدّم الملتقى عدة جلسات وأوراق عمل عبر مختصين ومهتمين بمجال "الموهبة والإبداع"، واستمرت حتى اليوم الثالث والختامي من الملتقى الثلاثاء الماضي الموافق (10 ربيع الأول 1442هـ/ 27 أكتوبر 2020م).

وبدأت الجلسات بورقة عمل للدكتور صالح عطية الجهني رئيس قسم الموهوبين بتعليم القريات - دكتوراه في الموهبة والإبداع- بعنوان (الاعتماد المهني لمعلم الطلبة الموهوبين) وأدار الجلسة الأستاذ يوسف الجباب.

فيما بدأت الجلسة الثانية بورقة عمل بعنوان "استراتيجية مقترحة للشراكة بين التعليم العام والجامعات في مجال رعاية الموهوبين"، قدّمها ‏الأستاذ الدكتور خالد عواض الثبيتي رئيس قسم الإدارة والتخطيط التربوي في جامعة الإمام محمد بن سعود، بإدارة ناصر المطيري.

وجاءت الجلسة الثالثة بإدارة "هناء الجهني"، وقدمت خلالها الدكتورة نادية محمد الخياط مشرفة عموم في الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم، ورقة عمل بعنوان "إدارة برامج الموهوبين باستخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني الغير متزامن خلال جائحة كورونا"، وفي الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان "التفكير الإبداعي وثقافة الابتكار الطريق إلى الاختراع" قدّمها الدكتور عدنان محمد القاضي، أستاذ تربية الموهوبين المساعد بجامعة المملكة دكتوراه في تربية الموهوبين، وأدارها الدكتور هاني البلوي.

واختتمت الجلسات بورقة عمل "النظريات المفسرة للعملية الإبداعية" قدّمها الدكتور عادل منير الزايدي، مساعد مدير ‫تعليم شقراء للشؤون المدرسية، دكتوراه في الموهبة والإبداع، وإدارة الدكتور خالد الحربي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
اختتام ملتقى "الإبداع في رعاية الموهوبين" بتعليم القريات
سبق

تصوير: خالد العنزي: اختتمت فعاليات الملتقى العلمي الأول لرعاية الموهوبين والذي تم إطلاقه عن بُعد الأحد الماضي بإدارة التعليم بالقريات، تحت شعار "الإبداع في رعاية الموهوبين"، واستمر مدة 3 أيام، ونظّمه "تعليم القريات" برئاسة مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي ومشاركة نخبة من خبراء الموهبة والإبداع.

قدّم الملتقى عدة جلسات وأوراق عمل عبر مختصين ومهتمين بمجال "الموهبة والإبداع"، واستمرت حتى اليوم الثالث والختامي من الملتقى الثلاثاء الماضي الموافق (10 ربيع الأول 1442هـ/ 27 أكتوبر 2020م).

وبدأت الجلسات بورقة عمل للدكتور صالح عطية الجهني رئيس قسم الموهوبين بتعليم القريات - دكتوراه في الموهبة والإبداع- بعنوان (الاعتماد المهني لمعلم الطلبة الموهوبين) وأدار الجلسة الأستاذ يوسف الجباب.

فيما بدأت الجلسة الثانية بورقة عمل بعنوان "استراتيجية مقترحة للشراكة بين التعليم العام والجامعات في مجال رعاية الموهوبين"، قدّمها ‏الأستاذ الدكتور خالد عواض الثبيتي رئيس قسم الإدارة والتخطيط التربوي في جامعة الإمام محمد بن سعود، بإدارة ناصر المطيري.

وجاءت الجلسة الثالثة بإدارة "هناء الجهني"، وقدمت خلالها الدكتورة نادية محمد الخياط مشرفة عموم في الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم، ورقة عمل بعنوان "إدارة برامج الموهوبين باستخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني الغير متزامن خلال جائحة كورونا"، وفي الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان "التفكير الإبداعي وثقافة الابتكار الطريق إلى الاختراع" قدّمها الدكتور عدنان محمد القاضي، أستاذ تربية الموهوبين المساعد بجامعة المملكة دكتوراه في تربية الموهوبين، وأدارها الدكتور هاني البلوي.

واختتمت الجلسات بورقة عمل "النظريات المفسرة للعملية الإبداعية" قدّمها الدكتور عادل منير الزايدي، مساعد مدير ‫تعليم شقراء للشؤون المدرسية، دكتوراه في الموهبة والإبداع، وإدارة الدكتور خالد الحربي.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
11:33 AM

اختتام ملتقى "الإبداع في رعاية الموهوبين" بتعليم القريات

بمشاركة نخبة من المهتمين والخبراء بمجال الموهبة لمدة 3 أيام

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
0
30

تصوير: خالد العنزي: اختتمت فعاليات الملتقى العلمي الأول لرعاية الموهوبين والذي تم إطلاقه عن بُعد الأحد الماضي بإدارة التعليم بالقريات، تحت شعار "الإبداع في رعاية الموهوبين"، واستمر مدة 3 أيام، ونظّمه "تعليم القريات" برئاسة مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي ومشاركة نخبة من خبراء الموهبة والإبداع.

قدّم الملتقى عدة جلسات وأوراق عمل عبر مختصين ومهتمين بمجال "الموهبة والإبداع"، واستمرت حتى اليوم الثالث والختامي من الملتقى الثلاثاء الماضي الموافق (10 ربيع الأول 1442هـ/ 27 أكتوبر 2020م).

وبدأت الجلسات بورقة عمل للدكتور صالح عطية الجهني رئيس قسم الموهوبين بتعليم القريات - دكتوراه في الموهبة والإبداع- بعنوان (الاعتماد المهني لمعلم الطلبة الموهوبين) وأدار الجلسة الأستاذ يوسف الجباب.

فيما بدأت الجلسة الثانية بورقة عمل بعنوان "استراتيجية مقترحة للشراكة بين التعليم العام والجامعات في مجال رعاية الموهوبين"، قدّمها ‏الأستاذ الدكتور خالد عواض الثبيتي رئيس قسم الإدارة والتخطيط التربوي في جامعة الإمام محمد بن سعود، بإدارة ناصر المطيري.

وجاءت الجلسة الثالثة بإدارة "هناء الجهني"، وقدمت خلالها الدكتورة نادية محمد الخياط مشرفة عموم في الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم، ورقة عمل بعنوان "إدارة برامج الموهوبين باستخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني الغير متزامن خلال جائحة كورونا"، وفي الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان "التفكير الإبداعي وثقافة الابتكار الطريق إلى الاختراع" قدّمها الدكتور عدنان محمد القاضي، أستاذ تربية الموهوبين المساعد بجامعة المملكة دكتوراه في تربية الموهوبين، وأدارها الدكتور هاني البلوي.

واختتمت الجلسات بورقة عمل "النظريات المفسرة للعملية الإبداعية" قدّمها الدكتور عادل منير الزايدي، مساعد مدير ‫تعليم شقراء للشؤون المدرسية، دكتوراه في الموهبة والإبداع، وإدارة الدكتور خالد الحربي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,354
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,751
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,653
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,821

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة