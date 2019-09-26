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اعتماد كلية وبرامج جديدة في جامعة الملك خالد .. تعرف عليها

توصيات تخدم العمل الأكاديمي وتتناغم مع الخطط الوطنية الطموحة

ترأس مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح أمس الأربعاء، الاجتماع الثاني لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1441هـ، بمقرها الرئيس بمدينة أبها، بحضور الأمين العام للجنة المؤقتة لمباشرة الاختصاصات التي كانت مسندة إلى مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء ووكيلة الجامعة، وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وافتتح مدير الجامعة رئيس الجلسة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، بعد ذلك استعرض وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي- أمين مجلس الجامعة- الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ مجلس الجامعة حيالها عددًا من التوصيات التي تخدم العمل الأكاديمي، وتتناغم مع الخطط الوطنية الطموحة.

حيث أوصى المجلس بإقرار بكالوريوس علم السمع بقسم علوم التأهيل الطبي في كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، وإقرار بكالوريوس أمراض التخاطب بقسم علوم التأهيل الطبي في كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، كما أوصى المجلس بإنشاء الكلية الجامعية بمحافظة الحرجة.

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اعتماد كلية وبرامج جديدة في جامعة الملك خالد .. تعرف عليها
سبق

ترأس مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح أمس الأربعاء، الاجتماع الثاني لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1441هـ، بمقرها الرئيس بمدينة أبها، بحضور الأمين العام للجنة المؤقتة لمباشرة الاختصاصات التي كانت مسندة إلى مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء ووكيلة الجامعة، وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وافتتح مدير الجامعة رئيس الجلسة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، بعد ذلك استعرض وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي- أمين مجلس الجامعة- الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ مجلس الجامعة حيالها عددًا من التوصيات التي تخدم العمل الأكاديمي، وتتناغم مع الخطط الوطنية الطموحة.

حيث أوصى المجلس بإقرار بكالوريوس علم السمع بقسم علوم التأهيل الطبي في كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، وإقرار بكالوريوس أمراض التخاطب بقسم علوم التأهيل الطبي في كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، كما أوصى المجلس بإنشاء الكلية الجامعية بمحافظة الحرجة.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
11:52 PM

اعتماد كلية وبرامج جديدة في جامعة الملك خالد .. تعرف عليها

توصيات تخدم العمل الأكاديمي وتتناغم مع الخطط الوطنية الطموحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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ترأس مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح أمس الأربعاء، الاجتماع الثاني لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1441هـ، بمقرها الرئيس بمدينة أبها، بحضور الأمين العام للجنة المؤقتة لمباشرة الاختصاصات التي كانت مسندة إلى مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء ووكيلة الجامعة، وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

وافتتح مدير الجامعة رئيس الجلسة الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، بعد ذلك استعرض وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي- أمين مجلس الجامعة- الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ مجلس الجامعة حيالها عددًا من التوصيات التي تخدم العمل الأكاديمي، وتتناغم مع الخطط الوطنية الطموحة.

حيث أوصى المجلس بإقرار بكالوريوس علم السمع بقسم علوم التأهيل الطبي في كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، وإقرار بكالوريوس أمراض التخاطب بقسم علوم التأهيل الطبي في كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها، كما أوصى المجلس بإنشاء الكلية الجامعية بمحافظة الحرجة.

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