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لا وفيات منذ 4 أيام.. "كورونا" تتراجع في مكة والأرقام كاشفة

فيما وصلت الحالات النشطة الحاملة للفيروس إلى 2260 حالة

تشهد مكة المكرّمة انخفاضاً في عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا، مقارنة بالأسابيع الماضية.

وسجّلت العاصمة المقدّسة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة؛ 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 166 حالة تماثلت للشفاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة منذ أربعة أيام.

في المقابل؛ انخفضت الحالات النشطة التي لاتزال تحمل الفيروس في مكة المكرّمة، لتصل إلى 2260 حالة.

فيروس كورونا الجديد مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا وفيات منذ 4 أيام.. "كورونا" تتراجع في مكة والأرقام كاشفة
سبق

تشهد مكة المكرّمة انخفاضاً في عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا، مقارنة بالأسابيع الماضية.

وسجّلت العاصمة المقدّسة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة؛ 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 166 حالة تماثلت للشفاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة منذ أربعة أيام.

في المقابل؛ انخفضت الحالات النشطة التي لاتزال تحمل الفيروس في مكة المكرّمة، لتصل إلى 2260 حالة.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
12:47 PM

لا وفيات منذ 4 أيام.. "كورونا" تتراجع في مكة والأرقام كاشفة

فيما وصلت الحالات النشطة الحاملة للفيروس إلى 2260 حالة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,059

تشهد مكة المكرّمة انخفاضاً في عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا، مقارنة بالأسابيع الماضية.

وسجّلت العاصمة المقدّسة، اليوم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة؛ 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 166 حالة تماثلت للشفاء، فيما لم تسجل أي حالة وفاة منذ أربعة أيام.

في المقابل؛ انخفضت الحالات النشطة التي لاتزال تحمل الفيروس في مكة المكرّمة، لتصل إلى 2260 حالة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,038
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,794
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,950
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,789

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