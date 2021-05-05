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تقرير "جدوى": زيادة نسبة تملّك الأسر السعودية تُحدث تغيرًا هيكليًّا بقطاع الإسكان

أظهر تقرير شركة "جدوى" للاستثمار، انخفاضًا واضحًا في أسعار "السكن" و"المياه والكهرباء والغاز" بمتوسط 2.1%، خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 مقارنة بالربع الأول في 2020 متأثرًا بزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل.

وكشف التقرير عن مواصلة الفئة الفرعية لقطاع المساكن "إيجارات" تراجعها، منخفضة بمتوسط 3.1%، في الربع الأول، مقارنة بنسبة تراجع 1.8%، في الربع الرابع 2020.

وأكد تقرير "جدوى"، أن تسلّم نحو 50 ألف أسرة لوحداتهم السكنية ضمن تسهيلات برنامج "سكني" واستفادة أكثر من 70 ألف أسرة من خدمات وتسهيلات البرنامج الأخرى؛ أسهَمَ في إحداث تغييرات كبيرة في السوق.

كما ساهم في التغيير الهيكلي بسوق العقارات، والذي تم تسريعه من خلال مجموعة إصلاحات، شملت المرسوم الملكي الأخير بإعفاء المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة؛ لافتًا إلى أن كل تلك العوامل ساهمت في دفع أسعار الإيجارات إلى الأسفل، متوقعة أن تتواصل الضغوط الانكماشية في فئة "السكن والمرافق"، نتيجة لتأثر الفئة الفرعية "إيجارات المساكن" بزيادة معدلات ملكية المساكن وسط المواطنين.

كما توقع التقرير زيادة الطلب على العديد من القطاعات بعد رفع قيود السفر مثل "الفنادق والمطاعم" و"السياحة والترفيه" و"النقل والسفر"، واستمرار الضغوط الانكماشية في فئة "السكن والمرافق" نتيجة لتأثر الفرعية "إيجارات المساكن" بزيادة معدلات ملكية الأسر السعودية للمساكن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تقرير "جدوى": زيادة نسبة تملّك الأسر السعودية تُحدث تغيرًا هيكليًّا بقطاع الإسكان
سبق

أظهر تقرير شركة "جدوى" للاستثمار، انخفاضًا واضحًا في أسعار "السكن" و"المياه والكهرباء والغاز" بمتوسط 2.1%، خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 مقارنة بالربع الأول في 2020 متأثرًا بزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل.

وكشف التقرير عن مواصلة الفئة الفرعية لقطاع المساكن "إيجارات" تراجعها، منخفضة بمتوسط 3.1%، في الربع الأول، مقارنة بنسبة تراجع 1.8%، في الربع الرابع 2020.

وأكد تقرير "جدوى"، أن تسلّم نحو 50 ألف أسرة لوحداتهم السكنية ضمن تسهيلات برنامج "سكني" واستفادة أكثر من 70 ألف أسرة من خدمات وتسهيلات البرنامج الأخرى؛ أسهَمَ في إحداث تغييرات كبيرة في السوق.

كما ساهم في التغيير الهيكلي بسوق العقارات، والذي تم تسريعه من خلال مجموعة إصلاحات، شملت المرسوم الملكي الأخير بإعفاء المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة؛ لافتًا إلى أن كل تلك العوامل ساهمت في دفع أسعار الإيجارات إلى الأسفل، متوقعة أن تتواصل الضغوط الانكماشية في فئة "السكن والمرافق"، نتيجة لتأثر الفئة الفرعية "إيجارات المساكن" بزيادة معدلات ملكية المساكن وسط المواطنين.

كما توقع التقرير زيادة الطلب على العديد من القطاعات بعد رفع قيود السفر مثل "الفنادق والمطاعم" و"السياحة والترفيه" و"النقل والسفر"، واستمرار الضغوط الانكماشية في فئة "السكن والمرافق" نتيجة لتأثر الفرعية "إيجارات المساكن" بزيادة معدلات ملكية الأسر السعودية للمساكن.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
11:01 PM

تقرير "جدوى": زيادة نسبة تملّك الأسر السعودية تُحدث تغيرًا هيكليًّا بقطاع الإسكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر تقرير شركة "جدوى" للاستثمار، انخفاضًا واضحًا في أسعار "السكن" و"المياه والكهرباء والغاز" بمتوسط 2.1%، خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 مقارنة بالربع الأول في 2020 متأثرًا بزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل.

وكشف التقرير عن مواصلة الفئة الفرعية لقطاع المساكن "إيجارات" تراجعها، منخفضة بمتوسط 3.1%، في الربع الأول، مقارنة بنسبة تراجع 1.8%، في الربع الرابع 2020.

وأكد تقرير "جدوى"، أن تسلّم نحو 50 ألف أسرة لوحداتهم السكنية ضمن تسهيلات برنامج "سكني" واستفادة أكثر من 70 ألف أسرة من خدمات وتسهيلات البرنامج الأخرى؛ أسهَمَ في إحداث تغييرات كبيرة في السوق.

كما ساهم في التغيير الهيكلي بسوق العقارات، والذي تم تسريعه من خلال مجموعة إصلاحات، شملت المرسوم الملكي الأخير بإعفاء المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة؛ لافتًا إلى أن كل تلك العوامل ساهمت في دفع أسعار الإيجارات إلى الأسفل، متوقعة أن تتواصل الضغوط الانكماشية في فئة "السكن والمرافق"، نتيجة لتأثر الفئة الفرعية "إيجارات المساكن" بزيادة معدلات ملكية المساكن وسط المواطنين.

كما توقع التقرير زيادة الطلب على العديد من القطاعات بعد رفع قيود السفر مثل "الفنادق والمطاعم" و"السياحة والترفيه" و"النقل والسفر"، واستمرار الضغوط الانكماشية في فئة "السكن والمرافق" نتيجة لتأثر الفرعية "إيجارات المساكن" بزيادة معدلات ملكية الأسر السعودية للمساكن.

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