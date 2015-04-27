عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال
اقتحم 75 مستوطنًا اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-04-27
اقتحم 75 مستوطنًا اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.
27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
03:49 PM
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال
اقتحم 75 مستوطنًا اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.