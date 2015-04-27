عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

اقتحم 75 مستوطنًا اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.