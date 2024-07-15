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بعد 28 يوماً من التجارب.. "الدفاع الروسية": لقاح كورونا آمن وإمكانية تحمله جيدة

قالت: العلامات الحيوية للمتطوعين ضمن الحدود الطبيعية دون أي مؤشرات سلبية خطيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن بيانات الدراسات التي أجرتها بالتعاون مع مركز "غامالي" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، تشير إلى أن اللقاح ضد كوفيد-19 آمن وإمكانية تحمّله جيدة.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الأربعاء: "بعد 28 يوماً من إجراء اللقاح، لا تزال العلامات الحيوية للمتطوعين ضمن الحدود الطبيعية، ولم يتم تسجيل أي مؤشرات سلبية خطيرة أو شكاوى صحية أو مضاعفات أو ردود فعل سلبية، ووفقاً للدارسات المختبرية والأدوات التي لدينا، يمكننا الحديث بثقة عن أمن اللقاح وإمكانية تحمّله الجيدة".

وأوضحت الوزارة بحسب "روسيا اليوم" أن المجموعة الأولى من المتطوعين المشاركين في اختبارات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد التي أجرتها الوزارة ومركز "غامالي" خرجت من مستشفى بوردنكو العسكري.

وأضافت "الدفاع الروسية" أنه سيتعين على المتطوعين في اليوم الثاني والأربعين بعد اللقاح الأول، العودة إلى المستشفى ليوم واحد؛ للخضوع لفحوص التشخيص الطبي النهائي، وكذلك إعداد جميع الوثائق اللازمة.

وكان مدير المركز القومي الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينتسبرغ، قد أعلن في 21 يونيو الماضي، أن اللقاح الذي تم تطويره بالاشتراك مع وزارة الدفاع الروسية يساعد في الحماية من فيروس كورونا لأكثر من عامين، لافتاً إلى أن روسيا بحاجة لإنتاج نحو 50-60، وربما 70 مليون جرعة.

وبدأت وزارة الدفاع الروسية، بالاشتراك مع مركز "الأكاديمي غامالي" الوطني لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، التجارب السريرية للقاح المركب الروسي للوقاية من "كوفيد-19" بعد أن أعطت وزارة الصحة الروسية، في 16 يونيو الماضي، إذناً لإجراء التجارب السريرية في مستشفى "بوردينكو" العسكري.

وزارة الدفاع الروسية فيروس كورونا الجديد

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بعد 28 يوماً من التجارب.. "الدفاع الروسية": لقاح كورونا آمن وإمكانية تحمله جيدة
سبق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن بيانات الدراسات التي أجرتها بالتعاون مع مركز "غامالي" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، تشير إلى أن اللقاح ضد كوفيد-19 آمن وإمكانية تحمّله جيدة.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الأربعاء: "بعد 28 يوماً من إجراء اللقاح، لا تزال العلامات الحيوية للمتطوعين ضمن الحدود الطبيعية، ولم يتم تسجيل أي مؤشرات سلبية خطيرة أو شكاوى صحية أو مضاعفات أو ردود فعل سلبية، ووفقاً للدارسات المختبرية والأدوات التي لدينا، يمكننا الحديث بثقة عن أمن اللقاح وإمكانية تحمّله الجيدة".

وأوضحت الوزارة بحسب "روسيا اليوم" أن المجموعة الأولى من المتطوعين المشاركين في اختبارات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد التي أجرتها الوزارة ومركز "غامالي" خرجت من مستشفى بوردنكو العسكري.

وأضافت "الدفاع الروسية" أنه سيتعين على المتطوعين في اليوم الثاني والأربعين بعد اللقاح الأول، العودة إلى المستشفى ليوم واحد؛ للخضوع لفحوص التشخيص الطبي النهائي، وكذلك إعداد جميع الوثائق اللازمة.

وكان مدير المركز القومي الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينتسبرغ، قد أعلن في 21 يونيو الماضي، أن اللقاح الذي تم تطويره بالاشتراك مع وزارة الدفاع الروسية يساعد في الحماية من فيروس كورونا لأكثر من عامين، لافتاً إلى أن روسيا بحاجة لإنتاج نحو 50-60، وربما 70 مليون جرعة.

وبدأت وزارة الدفاع الروسية، بالاشتراك مع مركز "الأكاديمي غامالي" الوطني لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، التجارب السريرية للقاح المركب الروسي للوقاية من "كوفيد-19" بعد أن أعطت وزارة الصحة الروسية، في 16 يونيو الماضي، إذناً لإجراء التجارب السريرية في مستشفى "بوردينكو" العسكري.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
02:32 PM

بعد 28 يوماً من التجارب.. "الدفاع الروسية": لقاح كورونا آمن وإمكانية تحمله جيدة

قالت: العلامات الحيوية للمتطوعين ضمن الحدود الطبيعية دون أي مؤشرات سلبية خطيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن بيانات الدراسات التي أجرتها بالتعاون مع مركز "غامالي" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، تشير إلى أن اللقاح ضد كوفيد-19 آمن وإمكانية تحمّله جيدة.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الأربعاء: "بعد 28 يوماً من إجراء اللقاح، لا تزال العلامات الحيوية للمتطوعين ضمن الحدود الطبيعية، ولم يتم تسجيل أي مؤشرات سلبية خطيرة أو شكاوى صحية أو مضاعفات أو ردود فعل سلبية، ووفقاً للدارسات المختبرية والأدوات التي لدينا، يمكننا الحديث بثقة عن أمن اللقاح وإمكانية تحمّله الجيدة".

وأوضحت الوزارة بحسب "روسيا اليوم" أن المجموعة الأولى من المتطوعين المشاركين في اختبارات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد التي أجرتها الوزارة ومركز "غامالي" خرجت من مستشفى بوردنكو العسكري.

وأضافت "الدفاع الروسية" أنه سيتعين على المتطوعين في اليوم الثاني والأربعين بعد اللقاح الأول، العودة إلى المستشفى ليوم واحد؛ للخضوع لفحوص التشخيص الطبي النهائي، وكذلك إعداد جميع الوثائق اللازمة.

وكان مدير المركز القومي الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة ألكسندر غينتسبرغ، قد أعلن في 21 يونيو الماضي، أن اللقاح الذي تم تطويره بالاشتراك مع وزارة الدفاع الروسية يساعد في الحماية من فيروس كورونا لأكثر من عامين، لافتاً إلى أن روسيا بحاجة لإنتاج نحو 50-60، وربما 70 مليون جرعة.

وبدأت وزارة الدفاع الروسية، بالاشتراك مع مركز "الأكاديمي غامالي" الوطني لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، التجارب السريرية للقاح المركب الروسي للوقاية من "كوفيد-19" بعد أن أعطت وزارة الصحة الروسية، في 16 يونيو الماضي، إذناً لإجراء التجارب السريرية في مستشفى "بوردينكو" العسكري.

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