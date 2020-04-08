ثمّن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، تركي البطي، الأمر الملكي، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص، وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة. وقال البطي: "عناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بأبناء وبنات هذا الوطن؛ مستمرة ولله الحمد والمنّة منذ توحيد هذا البلد الطاهر وحتى الوقت الحاضر". وأضاف أن هذه المبادرة الكريمة السامية تأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لوضع احترازات تمنع من تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن لها آثارًا إيجابية أخرى يأتي في مقدمتها انضمام هؤلاء السجناء إلى ذويهم خلال هذه الفترة الاستثنائية، وكذلك ما يمثّله ذلك من دعم للجوانب الإنسانية لأفراد أسرهم وقدرة بعض هؤلاء السجناء على ترتيب أوضاع أسرهم، والتواصل مع دائنيهم بما يساعد على إيجاد حلول لبعض قضاياهم. سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان ويزيل عنها هذا الوباء.

"تراحم" تُشيد بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية بحبس المدين في قضايا الحقوق الخاصة‎ نافل السبيعي سبق 2020-04-08 ثمّن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، تركي البطي، الأمر الملكي، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص، وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة.



وقال البطي: "عناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بأبناء وبنات هذا الوطن؛ مستمرة ولله الحمد والمنّة منذ توحيد هذا البلد الطاهر وحتى الوقت الحاضر".



وأضاف أن هذه المبادرة الكريمة السامية تأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لوضع احترازات تمنع من تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن لها آثارًا إيجابية أخرى يأتي في مقدمتها انضمام هؤلاء السجناء إلى ذويهم خلال هذه الفترة الاستثنائية، وكذلك ما يمثّله ذلك من دعم للجوانب الإنسانية لأفراد أسرهم وقدرة بعض هؤلاء السجناء على ترتيب أوضاع أسرهم، والتواصل مع دائنيهم بما يساعد على إيجاد حلول لبعض قضاياهم.



سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان ويزيل عنها هذا الوباء.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 04:26 PM

"تراحم" تُشيد بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية بحبس المدين في قضايا الحقوق الخاصة‎ قالت إنها تأتي في إطار جهود الدولة لوضع احترازات لمنع تفشّي كورونا





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ثمّن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، تركي البطي، الأمر الملكي، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص، وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة.



وقال البطي: "عناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بأبناء وبنات هذا الوطن؛ مستمرة ولله الحمد والمنّة منذ توحيد هذا البلد الطاهر وحتى الوقت الحاضر".



وأضاف أن هذه المبادرة الكريمة السامية تأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لوضع احترازات تمنع من تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن لها آثارًا إيجابية أخرى يأتي في مقدمتها انضمام هؤلاء السجناء إلى ذويهم خلال هذه الفترة الاستثنائية، وكذلك ما يمثّله ذلك من دعم للجوانب الإنسانية لأفراد أسرهم وقدرة بعض هؤلاء السجناء على ترتيب أوضاع أسرهم، والتواصل مع دائنيهم بما يساعد على إيجاد حلول لبعض قضاياهم.



سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان ويزيل عنها هذا الوباء.