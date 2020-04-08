النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 137 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع إجمالي حالات الأمس إلى 327 حالة

"تراحم" تُشيد بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية بحبس المدين في قضايا الحقوق الخاصة‎

قالت إنها تأتي في إطار جهود الدولة لوضع احترازات لمنع تفشّي كورونا

ثمّن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، تركي البطي، الأمر الملكي، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص، وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة.

وقال البطي: "عناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بأبناء وبنات هذا الوطن؛ مستمرة ولله الحمد والمنّة منذ توحيد هذا البلد الطاهر وحتى الوقت الحاضر".

وأضاف أن هذه المبادرة الكريمة السامية تأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لوضع احترازات تمنع من تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن لها آثارًا إيجابية أخرى يأتي في مقدمتها انضمام هؤلاء السجناء إلى ذويهم خلال هذه الفترة الاستثنائية، وكذلك ما يمثّله ذلك من دعم للجوانب الإنسانية لأفراد أسرهم وقدرة بعض هؤلاء السجناء على ترتيب أوضاع أسرهم، والتواصل مع دائنيهم بما يساعد على إيجاد حلول لبعض قضاياهم.

سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان ويزيل عنها هذا الوباء.

خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تراحم" تُشيد بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية بحبس المدين في قضايا الحقوق الخاصة‎
سبق

ثمّن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، تركي البطي، الأمر الملكي، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص، وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة.

وقال البطي: "عناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بأبناء وبنات هذا الوطن؛ مستمرة ولله الحمد والمنّة منذ توحيد هذا البلد الطاهر وحتى الوقت الحاضر".

وأضاف أن هذه المبادرة الكريمة السامية تأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لوضع احترازات تمنع من تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن لها آثارًا إيجابية أخرى يأتي في مقدمتها انضمام هؤلاء السجناء إلى ذويهم خلال هذه الفترة الاستثنائية، وكذلك ما يمثّله ذلك من دعم للجوانب الإنسانية لأفراد أسرهم وقدرة بعض هؤلاء السجناء على ترتيب أوضاع أسرهم، والتواصل مع دائنيهم بما يساعد على إيجاد حلول لبعض قضاياهم.

سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان ويزيل عنها هذا الوباء.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
04:26 PM

"تراحم" تُشيد بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية بحبس المدين في قضايا الحقوق الخاصة‎

قالت إنها تأتي في إطار جهود الدولة لوضع احترازات لمنع تفشّي كورونا

A A A
نافل السبيعي - الرياض
1
1,190

ثمّن الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، تركي البطي، الأمر الملكي، قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين لقضايا الحق الخاص، وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة.

وقال البطي: "عناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله - بأبناء وبنات هذا الوطن؛ مستمرة ولله الحمد والمنّة منذ توحيد هذا البلد الطاهر وحتى الوقت الحاضر".

وأضاف أن هذه المبادرة الكريمة السامية تأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لوضع احترازات تمنع من تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أن لها آثارًا إيجابية أخرى يأتي في مقدمتها انضمام هؤلاء السجناء إلى ذويهم خلال هذه الفترة الاستثنائية، وكذلك ما يمثّله ذلك من دعم للجوانب الإنسانية لأفراد أسرهم وقدرة بعض هؤلاء السجناء على ترتيب أوضاع أسرهم، والتواصل مع دائنيهم بما يساعد على إيجاد حلول لبعض قضاياهم.

سائلاً الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان ويزيل عنها هذا الوباء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,988
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,087
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,751
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,037

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة