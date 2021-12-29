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"الصحة": تسجيل 744 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

قيود "كورونا" تدفع متهمًا لتسليم نفسه للشرطة بعد هروب 3 سنوات

كان مختفيًا داخل مخبأ وعانى ضغوطًا متزايدة وتدهورًا في صحته

لجأ صيني مطلوب من الشرطة منذ ثلاث سنوات، إلى تسليم نفسه؛ بسبب عدم قدرته على تحمل القيود المفروضة على الحياة لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن تقرير نشرته شرطة مدينة هانجتشو عبر صفحتها على موقع "وي تشات" للتواصل الاجتماعي، أن الرجل (42 عامًا) سلّم نفسه لشرطة المدينة الواقعة في شرق الصين في 24 ديسمبر، بعد ما واجَهَ قيودًا مشددة على السفر؛ لأنه ليس لديه الرمز الصحي الذي يثبت التطعيم ضد كورونا.

وبحسب التقرير؛ فإن الرجل -الذي لم يتم ذكر اسمه- متورط في قضية ابتزاز، وهرب من الشرطة عام 2018.

وأضاف التقرير -وفق الألمانية- أن الرجل الذي كان مختفيًا داخل مخبأ، عانى من ضغوط نفسية متزايدة وتدهور في صحته. وهو الآن رهن الاعتقال الجنائي.

وأطلقت الصين آلية لتتبع مخالطي المصابين بكورونا في أنحاء البلاد في وقت مبكر من الوباء، وتُواصل استخدام تدابير صارمة تشمل الفحوص الجماعية والتحكم في التحركات وعمليات إغلاق مستهدفة لاحتواء الفيروس.

ويُظهر نظام "الرمز الصحي" المستند إلى البيانات والمثبت على الهواتف المحمولة للسكان، ما إذا كان شخصٌ ما معرضًا لخطر الإصابة، وبالتالي لا يمكنه السفر عبر المناطق أو دخول الأماكن العامة.

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قيود "كورونا" تدفع متهمًا لتسليم نفسه للشرطة بعد هروب 3 سنوات
سبق

لجأ صيني مطلوب من الشرطة منذ ثلاث سنوات، إلى تسليم نفسه؛ بسبب عدم قدرته على تحمل القيود المفروضة على الحياة لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن تقرير نشرته شرطة مدينة هانجتشو عبر صفحتها على موقع "وي تشات" للتواصل الاجتماعي، أن الرجل (42 عامًا) سلّم نفسه لشرطة المدينة الواقعة في شرق الصين في 24 ديسمبر، بعد ما واجَهَ قيودًا مشددة على السفر؛ لأنه ليس لديه الرمز الصحي الذي يثبت التطعيم ضد كورونا.

وبحسب التقرير؛ فإن الرجل -الذي لم يتم ذكر اسمه- متورط في قضية ابتزاز، وهرب من الشرطة عام 2018.

وأضاف التقرير -وفق الألمانية- أن الرجل الذي كان مختفيًا داخل مخبأ، عانى من ضغوط نفسية متزايدة وتدهور في صحته. وهو الآن رهن الاعتقال الجنائي.

وأطلقت الصين آلية لتتبع مخالطي المصابين بكورونا في أنحاء البلاد في وقت مبكر من الوباء، وتُواصل استخدام تدابير صارمة تشمل الفحوص الجماعية والتحكم في التحركات وعمليات إغلاق مستهدفة لاحتواء الفيروس.

ويُظهر نظام "الرمز الصحي" المستند إلى البيانات والمثبت على الهواتف المحمولة للسكان، ما إذا كان شخصٌ ما معرضًا لخطر الإصابة، وبالتالي لا يمكنه السفر عبر المناطق أو دخول الأماكن العامة.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
12:16 PM

قيود "كورونا" تدفع متهمًا لتسليم نفسه للشرطة بعد هروب 3 سنوات

كان مختفيًا داخل مخبأ وعانى ضغوطًا متزايدة وتدهورًا في صحته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لجأ صيني مطلوب من الشرطة منذ ثلاث سنوات، إلى تسليم نفسه؛ بسبب عدم قدرته على تحمل القيود المفروضة على الحياة لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن تقرير نشرته شرطة مدينة هانجتشو عبر صفحتها على موقع "وي تشات" للتواصل الاجتماعي، أن الرجل (42 عامًا) سلّم نفسه لشرطة المدينة الواقعة في شرق الصين في 24 ديسمبر، بعد ما واجَهَ قيودًا مشددة على السفر؛ لأنه ليس لديه الرمز الصحي الذي يثبت التطعيم ضد كورونا.

وبحسب التقرير؛ فإن الرجل -الذي لم يتم ذكر اسمه- متورط في قضية ابتزاز، وهرب من الشرطة عام 2018.

وأضاف التقرير -وفق الألمانية- أن الرجل الذي كان مختفيًا داخل مخبأ، عانى من ضغوط نفسية متزايدة وتدهور في صحته. وهو الآن رهن الاعتقال الجنائي.

وأطلقت الصين آلية لتتبع مخالطي المصابين بكورونا في أنحاء البلاد في وقت مبكر من الوباء، وتُواصل استخدام تدابير صارمة تشمل الفحوص الجماعية والتحكم في التحركات وعمليات إغلاق مستهدفة لاحتواء الفيروس.

ويُظهر نظام "الرمز الصحي" المستند إلى البيانات والمثبت على الهواتف المحمولة للسكان، ما إذا كان شخصٌ ما معرضًا لخطر الإصابة، وبالتالي لا يمكنه السفر عبر المناطق أو دخول الأماكن العامة.

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