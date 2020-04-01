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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6569.39 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.4 مليارات ريال لأكثر من 170 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 64.04 نقطة ليقفل عند مستوى 6569.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الكابلات السعودية، الواحة، الأندلس، كهرباء السعودية، واتحاد الاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ساسكو، الدوائية، الوطنية، المواساة، والدريس فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.77%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، أرامكو السعودية، التصنيع، سيرا، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، الراجحي، الإنماء، اس تي سي، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 108.15 نقطة ليقفل عند مستوى 5626.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 209 آلاف سهم تقاسمتها 524 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية الأسهم المتداولة

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6569.39 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 64.04 نقطة ليقفل عند مستوى 6569.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الكابلات السعودية، الواحة، الأندلس، كهرباء السعودية، واتحاد الاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ساسكو، الدوائية، الوطنية، المواساة، والدريس فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.77%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، أرامكو السعودية، التصنيع، سيرا، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، الراجحي، الإنماء، اس تي سي، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 108.15 نقطة ليقفل عند مستوى 5626.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 209 آلاف سهم تقاسمتها 524 صفقة.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
02:37 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 6569.39 نقطة

بتداولات تجاوزت 3.4 مليارات ريال لأكثر من 170 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 64.04 نقطة ليقفل عند مستوى 6569.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 160 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 83 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الكابلات السعودية، الواحة، الأندلس، كهرباء السعودية، واتحاد الاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: ساسكو، الدوائية، الوطنية، المواساة، والدريس فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و4.77%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، أرامكو السعودية، التصنيع، سيرا، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، الراجحي، الإنماء، اس تي سي، وسابك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 108.15 نقطة ليقفل عند مستوى 5626.02 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 209 آلاف سهم تقاسمتها 524 صفقة.

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