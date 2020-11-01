"الزكاة والدخل": هذه السيارات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة

أكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن بيع السيارة المستعملة من فرد غير مسجّل ولا يمارس نشاطاً اقتصادياً لفرد آخر، لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الهيئة إلى أن شراء وبيع السيارات المستعملة التي تخضع لضريبة القيمة المضافة، هي السيارات التي يتم بيعها من قِبل معرض أو شخص مسجّل في نظام ضريبة القيمة المضافة.