حذّر عضو الدعوة بالشؤون الإسلامية الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني، من الانتماء إلى جماعة السرورية الإرهابية؛ الذين يدسون السم من تكفير وإرهاب وتطرف، في عسل العلم والعقيدة. جاء ذلك في البرنامج الدعوي، الذي أقامته جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية؛ بإشراف فني من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة. وقال " القحطاني" محذراً من جماعة السرورية: "السرورية فرقة من الخوارج بثوب جديد وهي مسخ للإخوان المسلمين انشقت من رحمها خالفت إجماع السلف في طاعة ولي الأمر والتكفير والجهاد تنتسب لمحمد سرور زين العابدين والذي أفصح عن مذهبه الخارجي، وقد اعترف في لقاء فضائي بالتيار السروري وقيادته وكان مدرس حساب لا علم له بالشرع، ولم يدرس عند عالم ولم يزكيه فقيه". وأضاف: "السروريون يكفرون ويخرجون على أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؛ وهم خوارج ولكن بثوب جديد، وذلك لتدينهم بالنفاق، فيظهرون العلم والعقيدة والفقه والفوائد ويلبسون عباءة الإمام محمد بن عبدالوهاب بإظهار دروس التوحيد والعقيدة وإبطان منهج حسن البنا الحركي من التكفير، والخروج على ولاة الأمر والتأليب عليهم". وختم "القحطاني" بقوله: "جماعة السرورية يكمن خطرهم بثقة الناس في علمهم، بينما يدسون السم من تكفير وتطرف وإرهاب وتفجير في عسل العلم والعقيدة، ويتحزبون على التكفير والخروج والإنكار العلني على ولاة الأمر، ومآل دعوتهم ظهور الفرقة في الدين والفتن وسفك الدماء وذهاب أمر الدين والدنيا". وتضمن البرنامج الدعوي والذي يقام في محافظة العرضيات؛ خمس محاضرات، للشيخ ماهر بن ظافر القحطاني، الأولى بجامع ابن باز أقيمت عصر اليوم بعنوان "السرورية في الميزان"، والثانية بنفس العنوان بجامع عبدالله بن الزبير، وأقيمت بعد مغرب اليوم الخميس؛ فيما سيقام بعد فجر الغد الجمعة المحاضرة الثالثة بعنوان "السرورية - نشأتها وأفكارها وخطرها"، وفي ذات اليوم عقب صلاة العصر سيحاضر الشيخ ماهر القحطاني محاضرة بعنوان "التحذير من السرورية وبيان صفاتها"، والمحاضرة الخامسة والأخيرة تحمل ذات العنوان بجامع العريني عقب صلاة المغرب.

بـ 5 محاضرات.. "القحطاني" يحذّر من جماعة "السرورية": يدسون السم في عسل العلم والعقيدة عبدالرزاق البجالي سبق 2021-12-02 حذّر عضو الدعوة بالشؤون الإسلامية الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني، من الانتماء إلى جماعة السرورية الإرهابية؛ الذين يدسون السم من تكفير وإرهاب وتطرف، في عسل العلم والعقيدة.



جاء ذلك في البرنامج الدعوي، الذي أقامته جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية؛ بإشراف فني من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة.



وقال " القحطاني" محذراً من جماعة السرورية: "السرورية فرقة من الخوارج بثوب جديد وهي مسخ للإخوان المسلمين انشقت من رحمها خالفت إجماع السلف في طاعة ولي الأمر والتكفير والجهاد تنتسب لمحمد سرور زين العابدين والذي أفصح عن مذهبه الخارجي، وقد اعترف في لقاء فضائي بالتيار السروري وقيادته وكان مدرس حساب لا علم له بالشرع، ولم يدرس عند عالم ولم يزكيه فقيه".



وأضاف: "السروريون يكفرون ويخرجون على أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؛ وهم خوارج ولكن بثوب جديد، وذلك لتدينهم بالنفاق، فيظهرون العلم والعقيدة والفقه والفوائد ويلبسون عباءة الإمام محمد بن عبدالوهاب بإظهار دروس التوحيد والعقيدة وإبطان منهج حسن البنا الحركي من التكفير، والخروج على ولاة الأمر والتأليب عليهم".



وختم "القحطاني" بقوله: "جماعة السرورية يكمن خطرهم بثقة الناس في علمهم، بينما يدسون السم من تكفير وتطرف وإرهاب وتفجير في عسل العلم والعقيدة، ويتحزبون على التكفير والخروج والإنكار العلني على ولاة الأمر، ومآل دعوتهم ظهور الفرقة في الدين والفتن وسفك الدماء وذهاب أمر الدين والدنيا".



وتضمن البرنامج الدعوي والذي يقام في محافظة العرضيات؛ خمس محاضرات، للشيخ ماهر بن ظافر القحطاني، الأولى بجامع ابن باز أقيمت عصر اليوم بعنوان "السرورية في الميزان"، والثانية بنفس العنوان بجامع عبدالله بن الزبير، وأقيمت بعد مغرب اليوم الخميس؛ فيما سيقام بعد فجر الغد الجمعة المحاضرة الثالثة بعنوان "السرورية - نشأتها وأفكارها وخطرها"، وفي ذات اليوم عقب صلاة العصر سيحاضر الشيخ ماهر القحطاني محاضرة بعنوان "التحذير من السرورية وبيان صفاتها"، والمحاضرة الخامسة والأخيرة تحمل ذات العنوان بجامع العريني عقب صلاة المغرب.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443 10:53 PM

بـ 5 محاضرات.. "القحطاني" يحذّر من جماعة "السرورية": يدسون السم في عسل العلم والعقيدة خلال برنامج دعوي يقام في محافظة العرضيات





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حذّر عضو الدعوة بالشؤون الإسلامية الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني، من الانتماء إلى جماعة السرورية الإرهابية؛ الذين يدسون السم من تكفير وإرهاب وتطرف، في عسل العلم والعقيدة.



جاء ذلك في البرنامج الدعوي، الذي أقامته جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الشمالية؛ بإشراف فني من إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العرضيات بمنطقة مكة المكرمة.



وقال " القحطاني" محذراً من جماعة السرورية: "السرورية فرقة من الخوارج بثوب جديد وهي مسخ للإخوان المسلمين انشقت من رحمها خالفت إجماع السلف في طاعة ولي الأمر والتكفير والجهاد تنتسب لمحمد سرور زين العابدين والذي أفصح عن مذهبه الخارجي، وقد اعترف في لقاء فضائي بالتيار السروري وقيادته وكان مدرس حساب لا علم له بالشرع، ولم يدرس عند عالم ولم يزكيه فقيه".



وأضاف: "السروريون يكفرون ويخرجون على أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؛ وهم خوارج ولكن بثوب جديد، وذلك لتدينهم بالنفاق، فيظهرون العلم والعقيدة والفقه والفوائد ويلبسون عباءة الإمام محمد بن عبدالوهاب بإظهار دروس التوحيد والعقيدة وإبطان منهج حسن البنا الحركي من التكفير، والخروج على ولاة الأمر والتأليب عليهم".



وختم "القحطاني" بقوله: "جماعة السرورية يكمن خطرهم بثقة الناس في علمهم، بينما يدسون السم من تكفير وتطرف وإرهاب وتفجير في عسل العلم والعقيدة، ويتحزبون على التكفير والخروج والإنكار العلني على ولاة الأمر، ومآل دعوتهم ظهور الفرقة في الدين والفتن وسفك الدماء وذهاب أمر الدين والدنيا".



وتضمن البرنامج الدعوي والذي يقام في محافظة العرضيات؛ خمس محاضرات، للشيخ ماهر بن ظافر القحطاني، الأولى بجامع ابن باز أقيمت عصر اليوم بعنوان "السرورية في الميزان"، والثانية بنفس العنوان بجامع عبدالله بن الزبير، وأقيمت بعد مغرب اليوم الخميس؛ فيما سيقام بعد فجر الغد الجمعة المحاضرة الثالثة بعنوان "السرورية - نشأتها وأفكارها وخطرها"، وفي ذات اليوم عقب صلاة العصر سيحاضر الشيخ ماهر القحطاني محاضرة بعنوان "التحذير من السرورية وبيان صفاتها"، والمحاضرة الخامسة والأخيرة تحمل ذات العنوان بجامع العريني عقب صلاة المغرب.