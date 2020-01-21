رسميًّا: "مد الله" هلالي.. و"كادش" تعاوني

أبرم ناديا الهلال والتعاون اتفاقية انتقال مد الله العليان من صفوف فريق التعاون إلى صفوف فريق الهلال بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الهلال قد وقّع مؤخرًا مع اللاعب مدالله عقدًا، يبدأ من الموسم المقبل لمدة ثلاثة مواسم.

ويُنتظر أن يلتحق اللاعب بصفوف فريق الهلال خلال اليومَيْن المقبلَيْن.

كما وقّع الناديان اتفاقية لانتقال حسن كادش من صفوف الهلال إلى فريق التعاون؛ إذ وقّع اللاعب عقدًا لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.