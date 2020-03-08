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الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ "كورونا " في بيت لحم إلى 19 شخصًا

بعد تسجيل 3 إصابات جديدة مساء اليوم ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 19 مصابًا، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، مساء اليوم في مدينة بيت لحم، ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل في بيت جالا، وتم وضعهم في المركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم.

وأجرت وزارة الصحة فحوصًا لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية حتى اللحظة، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بفندق الإنجل بمدينة بيت لحم بلغ 32 شخصًا، وفي فندق البردايس 15 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الفلسطينية فلسطين

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الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ "كورونا " في بيت لحم إلى 19 شخصًا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 19 مصابًا، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، مساء اليوم في مدينة بيت لحم، ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل في بيت جالا، وتم وضعهم في المركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم.

وأجرت وزارة الصحة فحوصًا لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية حتى اللحظة، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بفندق الإنجل بمدينة بيت لحم بلغ 32 شخصًا، وفي فندق البردايس 15 شخصًا.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
01:35 AM

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد المصابين بـ "كورونا " في بيت لحم إلى 19 شخصًا

بعد تسجيل 3 إصابات جديدة مساء اليوم ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 19 مصابًا، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، مساء اليوم في مدينة بيت لحم، ممن خالطوا المصابين في فندق إنجل في بيت جالا، وتم وضعهم في المركز الوطني للحجر الصحي في بيت لحم.

وأجرت وزارة الصحة فحوصًا لـ500 عينة مشتبه بإصابتها بالفيروس من المحافظات الشمالية والجنوبية حتى اللحظة، وكانت جميعها سلبية "غير مصابة"، باستثناء الحالات المذكورة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي بفندق الإنجل بمدينة بيت لحم بلغ 32 شخصًا، وفي فندق البردايس 15 شخصًا.

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