افتتح قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني، اليوم؛ دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات الجوية، في الصالة الرياضية بقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي. بدأ الحفل بعزف سلام اللواء، ثم بآيات من القرآن الكريم، وألقى مدير الشؤون الرياضية في القوات الجوية، مدير البطولة، العقيد الفني عبدالله مطلق الشلوي؛ كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين. وقال: إن اللياقة البدنية جزء من الجاهزية القتالية، والعمل والتنسيق بدأ منذ وقت مبكّر؛ لتكون بطولة مميزة ومنظمة تعكس تطور القوات الجوية الملكية السعودية المستمرة، وتحقق الأهداف المرجوة. وأضاف: حرصًا من هيئة إدارة القوات الجوية، ممثلة في إدارة الشؤون الرياضية؛ على الجاهزية اللياقية لجميع وحدات القوات الجوية؛ جرت الموافقة على انضمام ثلاثة منتخبات جديدة من وحدات القوات الجوية للدوري الرياضي، ليصبح عدد وحدات القوات الجوية المشاركة في دوري هذه البطولة عشر وحدات. وزيادة لعبة كرة القدم للصالات ليكون عدد الألعاب الرياضية ١٤ لعبة رياضية؛ هي: "كرة القدم، كرة القدم للصالات، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة السلة، السباحة، كرة الطاولة، الكاراتية، التايكوندو، الجودو، اختراق الضاحية، ألعاب القوى، رفع الأثقال، الرماية". وتابع: "لم يكن هذا لولا توفيق الله -سبحانه وتعالى- ثم دعم قائد القوات الجوية، لتكون رياضة القوات الجوية جاهزة دائمًا لجميع المحافل الرياضية الداخلية والخارجية، سواء على المستوى العسكري أو المنتخبات الوطنية. وشكر العقيد "الشلوي" الهيئة العامة للرياضة؛ لما قدمته من دعم من حكّام وملاعب. وفي نهاية كلمته، وجّه رسالة لجميع الرياضيين بالتحلّي بالأخلاق الفاضلة والروح الرياضية والتنافس الشريف والانضباط العسكري، وتمنّى للجميع التوفيق في هذا الحفل الرياضي الكبير، الذي يضم أكثر من ثلاثة آلاف رياضي. بعد ذلك أعلن قسمي الدورة لأقدم اللاعبين، ولأقدم الحكام، ثم رفع رئيس اللجنة الفنية علم الدورة، وشاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن الألعاب المصاحبة للدوري الرياضي، بعدها أعلن رسميًّا افتتاح الدورة، ثم حفل أوبريت.

‏"الزهراني" يفتتح دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات الجوية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-23 افتتح قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني، اليوم؛ دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات الجوية، في الصالة الرياضية بقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي.



بدأ الحفل بعزف سلام اللواء، ثم بآيات من القرآن الكريم، وألقى مدير الشؤون الرياضية في القوات الجوية، مدير البطولة، العقيد الفني عبدالله مطلق الشلوي؛ كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين.



وقال: إن اللياقة البدنية جزء من الجاهزية القتالية، والعمل والتنسيق بدأ منذ وقت مبكّر؛ لتكون بطولة مميزة ومنظمة تعكس تطور القوات الجوية الملكية السعودية المستمرة، وتحقق الأهداف المرجوة.



وأضاف: حرصًا من هيئة إدارة القوات الجوية، ممثلة في إدارة الشؤون الرياضية؛ على الجاهزية اللياقية لجميع وحدات القوات الجوية؛ جرت الموافقة على انضمام ثلاثة منتخبات جديدة من وحدات القوات الجوية للدوري الرياضي، ليصبح عدد وحدات القوات الجوية المشاركة في دوري هذه البطولة عشر وحدات.



وزيادة لعبة كرة القدم للصالات ليكون عدد الألعاب الرياضية ١٤ لعبة رياضية؛ هي: "كرة القدم، كرة القدم للصالات، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة السلة، السباحة، كرة الطاولة، الكاراتية، التايكوندو، الجودو، اختراق الضاحية، ألعاب القوى، رفع الأثقال، الرماية".



وتابع: "لم يكن هذا لولا توفيق الله -سبحانه وتعالى- ثم دعم قائد القوات الجوية، لتكون رياضة القوات الجوية جاهزة دائمًا لجميع المحافل الرياضية الداخلية والخارجية، سواء على المستوى العسكري أو المنتخبات الوطنية.



وشكر العقيد "الشلوي" الهيئة العامة للرياضة؛ لما قدمته من دعم من حكّام وملاعب.



وفي نهاية كلمته، وجّه رسالة لجميع الرياضيين بالتحلّي بالأخلاق الفاضلة والروح الرياضية والتنافس الشريف والانضباط العسكري، وتمنّى للجميع التوفيق في هذا الحفل الرياضي الكبير، الذي يضم أكثر من ثلاثة آلاف رياضي.



بعد ذلك أعلن قسمي الدورة لأقدم اللاعبين، ولأقدم الحكام، ثم رفع رئيس اللجنة الفنية علم الدورة، وشاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن الألعاب المصاحبة للدوري الرياضي، بعدها أعلن رسميًّا افتتاح الدورة، ثم حفل أوبريت.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441 07:04 PM

‏"الزهراني" يفتتح دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات الجوية أكد أن اللياقة البدنية جزء من الجاهزية القتالية





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افتتح قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني، اليوم؛ دورة الألعاب الرياضية السابعة عشرة للقوات الجوية، في الصالة الرياضية بقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي.



بدأ الحفل بعزف سلام اللواء، ثم بآيات من القرآن الكريم، وألقى مدير الشؤون الرياضية في القوات الجوية، مدير البطولة، العقيد الفني عبدالله مطلق الشلوي؛ كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين.



وقال: إن اللياقة البدنية جزء من الجاهزية القتالية، والعمل والتنسيق بدأ منذ وقت مبكّر؛ لتكون بطولة مميزة ومنظمة تعكس تطور القوات الجوية الملكية السعودية المستمرة، وتحقق الأهداف المرجوة.



وأضاف: حرصًا من هيئة إدارة القوات الجوية، ممثلة في إدارة الشؤون الرياضية؛ على الجاهزية اللياقية لجميع وحدات القوات الجوية؛ جرت الموافقة على انضمام ثلاثة منتخبات جديدة من وحدات القوات الجوية للدوري الرياضي، ليصبح عدد وحدات القوات الجوية المشاركة في دوري هذه البطولة عشر وحدات.



وزيادة لعبة كرة القدم للصالات ليكون عدد الألعاب الرياضية ١٤ لعبة رياضية؛ هي: "كرة القدم، كرة القدم للصالات، الكرة الطائرة، كرة اليد، كرة السلة، السباحة، كرة الطاولة، الكاراتية، التايكوندو، الجودو، اختراق الضاحية، ألعاب القوى، رفع الأثقال، الرماية".



وتابع: "لم يكن هذا لولا توفيق الله -سبحانه وتعالى- ثم دعم قائد القوات الجوية، لتكون رياضة القوات الجوية جاهزة دائمًا لجميع المحافل الرياضية الداخلية والخارجية، سواء على المستوى العسكري أو المنتخبات الوطنية.



وشكر العقيد "الشلوي" الهيئة العامة للرياضة؛ لما قدمته من دعم من حكّام وملاعب.



وفي نهاية كلمته، وجّه رسالة لجميع الرياضيين بالتحلّي بالأخلاق الفاضلة والروح الرياضية والتنافس الشريف والانضباط العسكري، وتمنّى للجميع التوفيق في هذا الحفل الرياضي الكبير، الذي يضم أكثر من ثلاثة آلاف رياضي.



بعد ذلك أعلن قسمي الدورة لأقدم اللاعبين، ولأقدم الحكام، ثم رفع رئيس اللجنة الفنية علم الدورة، وشاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن الألعاب المصاحبة للدوري الرياضي، بعدها أعلن رسميًّا افتتاح الدورة، ثم حفل أوبريت.