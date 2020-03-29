على ذمة رئيس شركة نوفارتس: "هذا أكبر أمل في مواجهة فيروس كورونا"

وسط سباق دولي لإنتاج لقاح أو علاج بعد أن كسرت الوفيات حاجز الـ30 ألفًا

في ظل سباق دولي متواصل بهدف إنتاج لقاح أو علاج للفيروس، نقلت صحيفة زونتاج- تسايتونج السويسرية عن فاس ناراسيمهان الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس، قوله اليوم الأح: إن دواء (هيدروكسيكلوروكوين) المستخدم في علاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل هو أكبر أمل للشركة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعهدت نوفارتس بمنح 130 مليون جرعة وتدعم التجارب الإكلينيكية اللازمة قبل إقرار استخدام الدواء في علاج فيروس كورونا. وسبَق أن روّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا الدواء كعلاج محتمل للفيروس الجديد.

ووفق ما نقلته "رويترز" قال ناراسيمهان للصحيفة: "الدراسات قبل الإكلينيكية على الحيوانات وكذلك البيانات الأولى من الدراسات الإكلينيكية، تُظهر أن هيدروكسيكلوروكوين يقتل فيروس كورونا.. نحن نعمل مع المستشفيات السويسرية على بروتوكولات العلاج الممكنة للاستخدام الإكلينيكي للدواء؛ ولكن من السابق لأوانه قول أي شيء بشكل قاطع".

وأضاف أن الشركة تبحث حاليًا عن مكونات دوائية فعالة إضافية لإنتاج المزيد من هيدروكسيكلوروكوين، إذا نجحت التجارب الإكلينيكية.

وخلال الأيام الماضية، بدأت بالفعل التجارب السريرية على لقاحات لفيروس كورونا المستجد؛ فيما ستبدأ أخرى تقريبًا؛ لكن يظل من الصعب تحديد موعد طرحه.

وباتت كل عيون العالم منصبّة على اللقاح المرتقب، للفيروس الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية مؤخرًا جائحة؛ علّه يقي البشر خطر المرض الذي أزهق أرواح الآلاف حول العالم؛ حيث وصل عدد المصابين بالفيروس المستجد صباح اليوم إلى 664.941 فيما وصل عدد المتعافين لـ142.449، وتخطى في نفس الوقت عدد الوفيات حاجز الـ30 ألفًا؛ مسجلًا 30.896 حالة.

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية؛ فإن 35 شركة ومؤسسة أكاديمية في العالم تتنافس على إنتاج لقاح يستطيع درء خطر الفيروس المعروف أيضًا باسم "كوفيد 19".