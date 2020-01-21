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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس السيادي في السودان

تناول أوجه العلاقات بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس المجلس السيادي في السوداني عبدالفتاح البرهان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس السيادي في السودان
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
12:36 AM

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس السيادي في السودان

تناول أوجه العلاقات بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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