الآسيوي يفتح باب الترشح لاستضافة دوري أبطال آسيا

وفق شروط واحترازات صحية مشددة والحفاظ على الجدول

فتح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، باب الترشح أمام الاتحادات الوطنية للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا لاستضافة البطولة التي ستقام بنظام التجمع بدولة واحدة لاستكمال مباريات دور المجموعات وحتى مباريات الدور قبل النهائي، في الفترة من 14 سبتمبر المقبل وحتى 3 أكتوبر؛ حيث ستلعب المباراة النهائية في 5 ديسمبر بغرب آسيا هذا العام.

وطلب الاتحاد الآسيوي استيفاء عدد من الشروط قبل إرسال طلب الاستضافة؛ وأهمها الحفاظ على جدول المباريات دون تغيير وفق الروزنامة التي تم الإعلان عنها في وقت مسبق اليوم الخميس.



وأكد الاتحاد أن حالة البلد صحياً وسيطرتها على تفشي فيروس كورونا؛ سيكون عاملاً مؤثراً بقبول طلب الاستضافة، إضافة لتسهيل وصول الطيران والاستقبال للبعثات الكروية وانسيابية دخولها للبلد، كما شدد على ضرورة وجود ملعب للتدريب لكل ناديين على الأقل، وبسبب الظروف المناخية في المنطقة خلال فترة المسابقة، يلزم أن يكون للملاعب المرشحة نظام تهوية جيد أو تكنولوجيا تكييف هواء متاحة بالتعاون مع السلطات الصحية ذات الصلة.



وألزم الاتحاد الآسيوي بضرورة إجراء الفحص الطبي للكشف عن فيروس كورونا لجميع أعضائه، وأيضاً وفود الأندية عند الوصول.