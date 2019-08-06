النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مستشفى الأنصار" بالمدينة يجري ١٦ عملية مفصل صناعي للحجاج

بأفضل الإمكانات الطبية .. وضمن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

قام فريق جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الأنصار، بإجراء ١٦ عملية جراحية لكسر عنق عظمة الفخذ واستبدال مفصل صناعي للحوض، التي كانت تعيق الحركة بالنسبة للمرضى، ضمن الخدمات التي يقدمها المستشفى لخدمة ضيوف الرحمن.

وبعد إجراء المرضى للعمليات والخضوع لبرنامج العلاج الطبيعي أصبح بإمكانهم القيام والحركة مباشرة واستكمال أداء مناسك الحج، فيما عبّر عددٌ منهم عن شكرهم للفريق الطبي المعالج والكوادر العاملة بالمستشفى التي سخرت الطاقات والإمكانات كافة لتوفير أفضل الخدمات الطبية لضيوف الرحمن.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنوّرة، الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي؛ في تصريح سابق، أن الخدمات الصحية من الخدمات الرئيسة التي تعنى وتهتم بخدمة ضيوف الرحمن وسلامة صحتهم، وأولتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- جل الاهتمام من عناية ورعاية لهذه المدينة المقدّسة، مضيفاً أن توجيهات أمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، توفير أفضل الإمكانات الطبية والوقائية لتقديمها إلى ضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مستشفى الأنصار" بالمدينة يجري ١٦ عملية مفصل صناعي للحجاج
سبق

قام فريق جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الأنصار، بإجراء ١٦ عملية جراحية لكسر عنق عظمة الفخذ واستبدال مفصل صناعي للحوض، التي كانت تعيق الحركة بالنسبة للمرضى، ضمن الخدمات التي يقدمها المستشفى لخدمة ضيوف الرحمن.

وبعد إجراء المرضى للعمليات والخضوع لبرنامج العلاج الطبيعي أصبح بإمكانهم القيام والحركة مباشرة واستكمال أداء مناسك الحج، فيما عبّر عددٌ منهم عن شكرهم للفريق الطبي المعالج والكوادر العاملة بالمستشفى التي سخرت الطاقات والإمكانات كافة لتوفير أفضل الخدمات الطبية لضيوف الرحمن.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنوّرة، الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي؛ في تصريح سابق، أن الخدمات الصحية من الخدمات الرئيسة التي تعنى وتهتم بخدمة ضيوف الرحمن وسلامة صحتهم، وأولتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- جل الاهتمام من عناية ورعاية لهذه المدينة المقدّسة، مضيفاً أن توجيهات أمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، توفير أفضل الإمكانات الطبية والوقائية لتقديمها إلى ضيوف الرحمن.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
08:59 AM

"مستشفى الأنصار" بالمدينة يجري ١٦ عملية مفصل صناعي للحجاج

بأفضل الإمكانات الطبية .. وضمن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
1
773

قام فريق جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الأنصار، بإجراء ١٦ عملية جراحية لكسر عنق عظمة الفخذ واستبدال مفصل صناعي للحوض، التي كانت تعيق الحركة بالنسبة للمرضى، ضمن الخدمات التي يقدمها المستشفى لخدمة ضيوف الرحمن.

وبعد إجراء المرضى للعمليات والخضوع لبرنامج العلاج الطبيعي أصبح بإمكانهم القيام والحركة مباشرة واستكمال أداء مناسك الحج، فيما عبّر عددٌ منهم عن شكرهم للفريق الطبي المعالج والكوادر العاملة بالمستشفى التي سخرت الطاقات والإمكانات كافة لتوفير أفضل الخدمات الطبية لضيوف الرحمن.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنوّرة، الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي؛ في تصريح سابق، أن الخدمات الصحية من الخدمات الرئيسة التي تعنى وتهتم بخدمة ضيوف الرحمن وسلامة صحتهم، وأولتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- جل الاهتمام من عناية ورعاية لهذه المدينة المقدّسة، مضيفاً أن توجيهات أمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، توفير أفضل الإمكانات الطبية والوقائية لتقديمها إلى ضيوف الرحمن.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,407
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,533
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,570
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,614

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة