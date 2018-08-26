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الجزائر يستهلّ مشواره بفوز على المنتخب الأردني.. في كأس العرب للسيدات

شهد اليوم الثاني من أيام بطولة كأس العرب للسيدات 2021 لكرة القدم، مباراة جمعت منتخب الأردن مع شقيقه المنتخب الجزائري في لقاء لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخب فلسطين.

واستهل المنتخب الجزائري مشواره في البطولة بفوز على نظيره الأردني ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 1/3، فيما انتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وتستأنف مباريات البطولة يوم الجمعة بمباراتين لحساب المجموعة الأولى؛ تجمع الأولى السودان مع منتخب تونس عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، فيما يلعب في المباراة الثانية منتخب لبنان مع المنتخب المصري عند الساعة التاسعة مساء على ملعب اتحاد الشرطة.

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الجزائر يستهلّ مشواره بفوز على المنتخب الأردني.. في كأس العرب للسيدات
سبق

شهد اليوم الثاني من أيام بطولة كأس العرب للسيدات 2021 لكرة القدم، مباراة جمعت منتخب الأردن مع شقيقه المنتخب الجزائري في لقاء لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخب فلسطين.

واستهل المنتخب الجزائري مشواره في البطولة بفوز على نظيره الأردني ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 1/3، فيما انتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وتستأنف مباريات البطولة يوم الجمعة بمباراتين لحساب المجموعة الأولى؛ تجمع الأولى السودان مع منتخب تونس عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، فيما يلعب في المباراة الثانية منتخب لبنان مع المنتخب المصري عند الساعة التاسعة مساء على ملعب اتحاد الشرطة.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
07:04 PM

الجزائر يستهلّ مشواره بفوز على المنتخب الأردني.. في كأس العرب للسيدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهد اليوم الثاني من أيام بطولة كأس العرب للسيدات 2021 لكرة القدم، مباراة جمعت منتخب الأردن مع شقيقه المنتخب الجزائري في لقاء لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخب فلسطين.

واستهل المنتخب الجزائري مشواره في البطولة بفوز على نظيره الأردني ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 1/3، فيما انتهى الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وتستأنف مباريات البطولة يوم الجمعة بمباراتين لحساب المجموعة الأولى؛ تجمع الأولى السودان مع منتخب تونس عند الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، فيما يلعب في المباراة الثانية منتخب لبنان مع المنتخب المصري عند الساعة التاسعة مساء على ملعب اتحاد الشرطة.

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