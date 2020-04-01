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"سناب شات" تضيف عدسات جديدة تشجع على التباعد الاجتماعي

تعتمد على الواقع المعزز.. في شراكة مع منظمة الصحة العالمية

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري "سناب شات" أضاف عدسات جديدة تعتمد على الواقع المعزز لتشجيع "التباعد الاجتماعي"، الذي يمكن أن يقي الناس من عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تحديث "سناب شات" تم تجهيزه في شراكة مع منظمة الصحة العالمية.

ويقدم التحديث الجديد من "سناب شات" عدستين جديدتين تستخدمان الواقع المعزز، لقديم النصائح للمستخدمين حول كيفية الحفاظ على صحتهم والاستمرار على "الابتعاد الاجتماعي".

وتعمل واحدة من العدسات على تحديد المسافة الاجتماعية الخاصة بين كل شخص، لتشجيع المستخدمين على ممارسة "التباعد الاجتماعي" وإنشاء دائرة للواقع المعزز على الأرض لتصور المساحة اللازمة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الأخرى.

كما تأتي العدسة الأخرى مزودة بتذكيرات متحركة حول غسل اليدين والبقاء في المنزل، وأهمية عدم لمس وجهك، وعدد من نصائح الأمان الإضافية.

واعتمدت العدسات الجديدة على التحديثات السابقة المتعلقة بفيروس كورونا من الشركة مثل موارد الصحة العقلية الجديدة والرموز التعبيرية الصديقة للتمييز الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن أحدث عدسات الواقع المعزز قد لا تكون مثيرة للإعجاب من الناحية التقنية مثل ما رأيناه من Snap في الماضي، إلا أنها تُظهر كيف تستخدم الشركة منصة الكاميرا لتقديم معلومات صحية مهمة لمستخدميها.

سناب شات التباعد الاجتماعي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"سناب شات" تضيف عدسات جديدة تشجع على التباعد الاجتماعي
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري "سناب شات" أضاف عدسات جديدة تعتمد على الواقع المعزز لتشجيع "التباعد الاجتماعي"، الذي يمكن أن يقي الناس من عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تحديث "سناب شات" تم تجهيزه في شراكة مع منظمة الصحة العالمية.

ويقدم التحديث الجديد من "سناب شات" عدستين جديدتين تستخدمان الواقع المعزز، لقديم النصائح للمستخدمين حول كيفية الحفاظ على صحتهم والاستمرار على "الابتعاد الاجتماعي".

وتعمل واحدة من العدسات على تحديد المسافة الاجتماعية الخاصة بين كل شخص، لتشجيع المستخدمين على ممارسة "التباعد الاجتماعي" وإنشاء دائرة للواقع المعزز على الأرض لتصور المساحة اللازمة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الأخرى.

كما تأتي العدسة الأخرى مزودة بتذكيرات متحركة حول غسل اليدين والبقاء في المنزل، وأهمية عدم لمس وجهك، وعدد من نصائح الأمان الإضافية.

واعتمدت العدسات الجديدة على التحديثات السابقة المتعلقة بفيروس كورونا من الشركة مثل موارد الصحة العقلية الجديدة والرموز التعبيرية الصديقة للتمييز الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن أحدث عدسات الواقع المعزز قد لا تكون مثيرة للإعجاب من الناحية التقنية مثل ما رأيناه من Snap في الماضي، إلا أنها تُظهر كيف تستخدم الشركة منصة الكاميرا لتقديم معلومات صحية مهمة لمستخدميها.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
01:37 PM

"سناب شات" تضيف عدسات جديدة تشجع على التباعد الاجتماعي

تعتمد على الواقع المعزز.. في شراكة مع منظمة الصحة العالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري "سناب شات" أضاف عدسات جديدة تعتمد على الواقع المعزز لتشجيع "التباعد الاجتماعي"، الذي يمكن أن يقي الناس من عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تحديث "سناب شات" تم تجهيزه في شراكة مع منظمة الصحة العالمية.

ويقدم التحديث الجديد من "سناب شات" عدستين جديدتين تستخدمان الواقع المعزز، لقديم النصائح للمستخدمين حول كيفية الحفاظ على صحتهم والاستمرار على "الابتعاد الاجتماعي".

وتعمل واحدة من العدسات على تحديد المسافة الاجتماعية الخاصة بين كل شخص، لتشجيع المستخدمين على ممارسة "التباعد الاجتماعي" وإنشاء دائرة للواقع المعزز على الأرض لتصور المساحة اللازمة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الأخرى.

كما تأتي العدسة الأخرى مزودة بتذكيرات متحركة حول غسل اليدين والبقاء في المنزل، وأهمية عدم لمس وجهك، وعدد من نصائح الأمان الإضافية.

واعتمدت العدسات الجديدة على التحديثات السابقة المتعلقة بفيروس كورونا من الشركة مثل موارد الصحة العقلية الجديدة والرموز التعبيرية الصديقة للتمييز الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن أحدث عدسات الواقع المعزز قد لا تكون مثيرة للإعجاب من الناحية التقنية مثل ما رأيناه من Snap في الماضي، إلا أنها تُظهر كيف تستخدم الشركة منصة الكاميرا لتقديم معلومات صحية مهمة لمستخدميها.

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