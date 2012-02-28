الملك يستقبل وزير الداخلية التونسي

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، وزير الداخلية التونسي لطفي براهم.

ونقل الوزير إلى خادم الحرمين الشريفين تحيات رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي؛ فيما أبدى الملك تحياته له.

وقد شهد اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، وسفير تونس لدى المملكة لطفي بن قايد.