النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة المدينة المنوّرة تنفذ أعمال الصيانة الدورية والنظافة في عدة مواقع

صيانة وقائية للشبكات ورفع 75 طناً من المخلفات وتعقيم 82 مرفقاً

نفّذت أمانة المدينة المنوّرة خلال الأسبوع الماضي، أعمال الصيانة الدورية لشبكة تصريف مياه الأمطار وصيانة وتشغيل وتعقيم مرافق دورات المياه في عدة مواقع بالمدينة المنوّرة.

وشملت الأعمال صيانة وقائية للشبكات بطول 10300 متر و115 غرفة تفتيش ورفع 75 طناً من المخلفات، إضافة إلى تعقيم 82 مرفقاً لدورات المياه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة المدينة المنوّرة تنفذ أعمال الصيانة الدورية والنظافة في عدة مواقع
سبق

نفّذت أمانة المدينة المنوّرة خلال الأسبوع الماضي، أعمال الصيانة الدورية لشبكة تصريف مياه الأمطار وصيانة وتشغيل وتعقيم مرافق دورات المياه في عدة مواقع بالمدينة المنوّرة.

وشملت الأعمال صيانة وقائية للشبكات بطول 10300 متر و115 غرفة تفتيش ورفع 75 طناً من المخلفات، إضافة إلى تعقيم 82 مرفقاً لدورات المياه.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
11:42 AM

أمانة المدينة المنوّرة تنفذ أعمال الصيانة الدورية والنظافة في عدة مواقع

صيانة وقائية للشبكات ورفع 75 طناً من المخلفات وتعقيم 82 مرفقاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
383

نفّذت أمانة المدينة المنوّرة خلال الأسبوع الماضي، أعمال الصيانة الدورية لشبكة تصريف مياه الأمطار وصيانة وتشغيل وتعقيم مرافق دورات المياه في عدة مواقع بالمدينة المنوّرة.

وشملت الأعمال صيانة وقائية للشبكات بطول 10300 متر و115 غرفة تفتيش ورفع 75 طناً من المخلفات، إضافة إلى تعقيم 82 مرفقاً لدورات المياه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,983
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,676
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,476
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,239

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة