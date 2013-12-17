النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضبط 3318 إعلاناً عقارياً مخالفاً وترخيص 5 منصات عقارية إلكترونية

خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 17 ديسمبر الجاري

ضبطت الهيئة العامة للعقار خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 17 ديسمبر الجاري، 3318 إعلاناً عقارياً مخالفاً، عالجت منها 2133، وذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ قرارَي ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة 5 منصات عقارية إلكترونية، فيما بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 99 منشأة عقارية، في حين استقبل مركز خدمة الشركاء 278 بلاغاً عقارياً.

كما استقبلت الهيئة خلال الفترة نفسها 2695 طلباً لخدمة معلن عقاري، منها: 320 للمنشآت، و2375 للأفراد، وبلغ عدد المسجلين في خدمة عقاري 1603 مستفيدين، والمنشآت العقارية المسجلة 349 منشأة، وسجّلت خدمة التفاويض 1697 تفويضاً إلكترونياً، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري إلى 19 نزاعاً عقارياً.

وتدعو الهيئة العامة للعقار المتعاملين بالقطاع العقاري، إلى سرعة تقديم البلاغات عن المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني:

https://eservices.rega.gov.sa أو الاتصال بالهاتف المجاني (8003030099).

تأتي هذه التنظيمات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في التسجيل العيني للعقار في المملكة، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشـركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع العقاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضبط 3318 إعلاناً عقارياً مخالفاً وترخيص 5 منصات عقارية إلكترونية
سبق

ضبطت الهيئة العامة للعقار خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 17 ديسمبر الجاري، 3318 إعلاناً عقارياً مخالفاً، عالجت منها 2133، وذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ قرارَي ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة 5 منصات عقارية إلكترونية، فيما بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 99 منشأة عقارية، في حين استقبل مركز خدمة الشركاء 278 بلاغاً عقارياً.

كما استقبلت الهيئة خلال الفترة نفسها 2695 طلباً لخدمة معلن عقاري، منها: 320 للمنشآت، و2375 للأفراد، وبلغ عدد المسجلين في خدمة عقاري 1603 مستفيدين، والمنشآت العقارية المسجلة 349 منشأة، وسجّلت خدمة التفاويض 1697 تفويضاً إلكترونياً، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري إلى 19 نزاعاً عقارياً.

وتدعو الهيئة العامة للعقار المتعاملين بالقطاع العقاري، إلى سرعة تقديم البلاغات عن المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني:

https://eservices.rega.gov.sa أو الاتصال بالهاتف المجاني (8003030099).

تأتي هذه التنظيمات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في التسجيل العيني للعقار في المملكة، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشـركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع العقاري.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
02:07 PM

ضبط 3318 إعلاناً عقارياً مخالفاً وترخيص 5 منصات عقارية إلكترونية

خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 17 ديسمبر الجاري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
871

ضبطت الهيئة العامة للعقار خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 17 ديسمبر الجاري، 3318 إعلاناً عقارياً مخالفاً، عالجت منها 2133، وذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ قرارَي ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة 5 منصات عقارية إلكترونية، فيما بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 99 منشأة عقارية، في حين استقبل مركز خدمة الشركاء 278 بلاغاً عقارياً.

كما استقبلت الهيئة خلال الفترة نفسها 2695 طلباً لخدمة معلن عقاري، منها: 320 للمنشآت، و2375 للأفراد، وبلغ عدد المسجلين في خدمة عقاري 1603 مستفيدين، والمنشآت العقارية المسجلة 349 منشأة، وسجّلت خدمة التفاويض 1697 تفويضاً إلكترونياً، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري إلى 19 نزاعاً عقارياً.

وتدعو الهيئة العامة للعقار المتعاملين بالقطاع العقاري، إلى سرعة تقديم البلاغات عن المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني:

https://eservices.rega.gov.sa أو الاتصال بالهاتف المجاني (8003030099).

تأتي هذه التنظيمات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في التسجيل العيني للعقار في المملكة، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشـركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع العقاري.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,621
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,812
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,483
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,420

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة