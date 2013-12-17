ضبط 3318 إعلاناً عقارياً مخالفاً وترخيص 5 منصات عقارية إلكترونية

خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 17 ديسمبر الجاري

ضبطت الهيئة العامة للعقار خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 17 ديسمبر الجاري، 3318 إعلاناً عقارياً مخالفاً، عالجت منها 2133، وذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ قرارَي ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن عدد المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة 5 منصات عقارية إلكترونية، فيما بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 99 منشأة عقارية، في حين استقبل مركز خدمة الشركاء 278 بلاغاً عقارياً.

كما استقبلت الهيئة خلال الفترة نفسها 2695 طلباً لخدمة معلن عقاري، منها: 320 للمنشآت، و2375 للأفراد، وبلغ عدد المسجلين في خدمة عقاري 1603 مستفيدين، والمنشآت العقارية المسجلة 349 منشأة، وسجّلت خدمة التفاويض 1697 تفويضاً إلكترونياً، ووصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري إلى 19 نزاعاً عقارياً.

وتدعو الهيئة العامة للعقار المتعاملين بالقطاع العقاري، إلى سرعة تقديم البلاغات عن المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني:

https://eservices.rega.gov.sa أو الاتصال بالهاتف المجاني (8003030099).

تأتي هذه التنظيمات ضمن دور الهيئة العامة للعقار في التسجيل العيني للعقار في المملكة، وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشـركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع العقاري.