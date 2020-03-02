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إيران.. وفاة أحد أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام بـ"كورونا"

عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 54 وعدد المصابين إلى 978

أعلنت إيران وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد جراء إصابته بفيروس "كورونا" الجديد.

وكان كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، قد قال للتلفزيون الرسمي: إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 54، كما قفز عدد المصابين إلى 978.

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف جهانبور: "هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 978.. وعدد الوفيات 54"؛ داعيًا الإيرانيين إلى تجنّب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنازل.

من جانبه، قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي، يوم الأحد: إن إيران ستشكّل ما يقرب من 300 ألف فريق ابتداءً من يوم الثلاثاء لإجراء فحص لرصد المصابين بفيروس كورونا المستجد من منزل إلى منزل.

إيران وفاة محمد مير محمدي فيروس كورونا الجديد

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إيران.. وفاة أحد أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام بـ"كورونا"
سبق

أعلنت إيران وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد جراء إصابته بفيروس "كورونا" الجديد.

وكان كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، قد قال للتلفزيون الرسمي: إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 54، كما قفز عدد المصابين إلى 978.

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف جهانبور: "هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 978.. وعدد الوفيات 54"؛ داعيًا الإيرانيين إلى تجنّب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنازل.

من جانبه، قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي، يوم الأحد: إن إيران ستشكّل ما يقرب من 300 ألف فريق ابتداءً من يوم الثلاثاء لإجراء فحص لرصد المصابين بفيروس كورونا المستجد من منزل إلى منزل.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:02 AM

إيران.. وفاة أحد أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام بـ"كورونا"

عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 54 وعدد المصابين إلى 978

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إيران وفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد جراء إصابته بفيروس "كورونا" الجديد.

وكان كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، قد قال للتلفزيون الرسمي: إن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 54، كما قفز عدد المصابين إلى 978.

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف جهانبور: "هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 978.. وعدد الوفيات 54"؛ داعيًا الإيرانيين إلى تجنّب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء في المنازل.

من جانبه، قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي، يوم الأحد: إن إيران ستشكّل ما يقرب من 300 ألف فريق ابتداءً من يوم الثلاثاء لإجراء فحص لرصد المصابين بفيروس كورونا المستجد من منزل إلى منزل.

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