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العيادات الطارئة لـ"إغاثي الملك" تواصل تقديم خدماتها بالحديدة

فيما راجع عيادته 913 مريضًا بمختلف الحالات المرضية بمخيم الزعتري بالأردن

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وفي هذا الإطار راجع العيادات خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020م في قسم الرعاية التكاملية 989 مستفيدًا، وعيادة التحصين 24 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 124 فردًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 291 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 570 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 219 فردًا.

كما أجري الفحص المخبري لـ380 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ1,737 فردًا، واستقبل قسم التنويم 3 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 2,117 شخصًا، واستقبلت الوحدة الطبية المتنقلة 9 مستفيدين.

في سياق متصل واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وقد راجع العيادات أمس 913 مريضًا بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 331 مريضًا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 50 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 117 طفلًا، واستقبل قسم الطوارئ 34 مريضًا، وراجع 27 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما استُقبل 94 مريضة في العيادة النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 22 مريضًا، كما عُمل 175 تحليلًا لـ22 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وأُجري 27 صورة أشعة لـ13 مريضًا، كما أُعطي 76 لقاحًا لـ27 مريضًا، واستقبلت عيادة التغذية 11 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 429 وصفة طبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العيادات الطارئة لـ"إغاثي الملك" تواصل تقديم خدماتها بالحديدة
سبق

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وفي هذا الإطار راجع العيادات خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020م في قسم الرعاية التكاملية 989 مستفيدًا، وعيادة التحصين 24 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 124 فردًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 291 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 570 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 219 فردًا.

كما أجري الفحص المخبري لـ380 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ1,737 فردًا، واستقبل قسم التنويم 3 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 2,117 شخصًا، واستقبلت الوحدة الطبية المتنقلة 9 مستفيدين.

في سياق متصل واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وقد راجع العيادات أمس 913 مريضًا بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 331 مريضًا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 50 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 117 طفلًا، واستقبل قسم الطوارئ 34 مريضًا، وراجع 27 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما استُقبل 94 مريضة في العيادة النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 22 مريضًا، كما عُمل 175 تحليلًا لـ22 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وأُجري 27 صورة أشعة لـ13 مريضًا، كما أُعطي 76 لقاحًا لـ27 مريضًا، واستقبلت عيادة التغذية 11 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 429 وصفة طبية.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
06:00 PM

العيادات الطارئة لـ"إغاثي الملك" تواصل تقديم خدماتها بالحديدة

فيما راجع عيادته 913 مريضًا بمختلف الحالات المرضية بمخيم الزعتري بالأردن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وفي هذا الإطار راجع العيادات خلال الفترة من 11 إلى 17 يونيو 2020م في قسم الرعاية التكاملية 989 مستفيدًا، وعيادة التحصين 24 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 124 فردًا، وعيادة المصابين بالأوبئة 291 حالة، وقسم التوعية والتثقيف 570 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 219 فردًا.

كما أجري الفحص المخبري لـ380 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ1,737 فردًا، واستقبل قسم التنويم 3 مستفيدين، وراجع قسم الرعاية الصحية 2,117 شخصًا، واستقبلت الوحدة الطبية المتنقلة 9 مستفيدين.

في سياق متصل واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وقد راجع العيادات أمس 913 مريضًا بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 331 مريضًا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 50 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 117 طفلًا، واستقبل قسم الطوارئ 34 مريضًا، وراجع 27 مريضًا عيادتي الأسنان.

كما استُقبل 94 مريضة في العيادة النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 22 مريضًا، كما عُمل 175 تحليلًا لـ22 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وأُجري 27 صورة أشعة لـ13 مريضًا، كما أُعطي 76 لقاحًا لـ27 مريضًا، واستقبلت عيادة التغذية 11 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 429 وصفة طبية.

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