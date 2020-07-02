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"صحي ثول" يقيم حملة للحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبروتوكولات الوقائية

تضمنت توزيع كمامات ومعقمات .. ولاقت إقبالاً وتفاعلاً من المواطنين والمقيمين

أقام مركز صحي ثول، بالتعاون مع شرطة ثول وجمعية الدعوة بشرق جدة وفريق أنوار التطوعي، اليوم الخميس، الحملة الوقائية التوعوية للمجتمع في الأسواق والكورنيش وذلك بالنصح والإرشاد والحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بأنظمة وبروتوكولات وزارة الصحة والتقيد بكل تفاصيلها لسلامة الجميع وتجاوز المرحلة بعون الله تعالى حتى نعود بحذر.

ورحب المجتمع بالمبادرة صغارًا وكبارًا رجالاً ونساءً مواطنين ومقيمين، حيث كان التفاعل يدل على الواعي والثقافة، وتضمنت الحملة التطوعية توزيع كمامات ومعقمات وقفازات مجانية والتي قام بها فريق جمعية الدعوة بشرق جدة وفريق أنوار التطوعي بثول، إضافة إلى قياس درجة الحرارة من خلال فريق مركز صحي ثول.

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"صحي ثول" يقيم حملة للحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبروتوكولات الوقائية
سبق

أقام مركز صحي ثول، بالتعاون مع شرطة ثول وجمعية الدعوة بشرق جدة وفريق أنوار التطوعي، اليوم الخميس، الحملة الوقائية التوعوية للمجتمع في الأسواق والكورنيش وذلك بالنصح والإرشاد والحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بأنظمة وبروتوكولات وزارة الصحة والتقيد بكل تفاصيلها لسلامة الجميع وتجاوز المرحلة بعون الله تعالى حتى نعود بحذر.

ورحب المجتمع بالمبادرة صغارًا وكبارًا رجالاً ونساءً مواطنين ومقيمين، حيث كان التفاعل يدل على الواعي والثقافة، وتضمنت الحملة التطوعية توزيع كمامات ومعقمات وقفازات مجانية والتي قام بها فريق جمعية الدعوة بشرق جدة وفريق أنوار التطوعي بثول، إضافة إلى قياس درجة الحرارة من خلال فريق مركز صحي ثول.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
11:57 PM

"صحي ثول" يقيم حملة للحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بالبروتوكولات الوقائية

تضمنت توزيع كمامات ومعقمات .. ولاقت إقبالاً وتفاعلاً من المواطنين والمقيمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أقام مركز صحي ثول، بالتعاون مع شرطة ثول وجمعية الدعوة بشرق جدة وفريق أنوار التطوعي، اليوم الخميس، الحملة الوقائية التوعوية للمجتمع في الأسواق والكورنيش وذلك بالنصح والإرشاد والحث على التباعد الاجتماعي والالتزام بأنظمة وبروتوكولات وزارة الصحة والتقيد بكل تفاصيلها لسلامة الجميع وتجاوز المرحلة بعون الله تعالى حتى نعود بحذر.

ورحب المجتمع بالمبادرة صغارًا وكبارًا رجالاً ونساءً مواطنين ومقيمين، حيث كان التفاعل يدل على الواعي والثقافة، وتضمنت الحملة التطوعية توزيع كمامات ومعقمات وقفازات مجانية والتي قام بها فريق جمعية الدعوة بشرق جدة وفريق أنوار التطوعي بثول، إضافة إلى قياس درجة الحرارة من خلال فريق مركز صحي ثول.

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