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وزير الداخلية ينوه بأمر الملك بالرعاية الصحية مجانًا لجميع المصابين بـ"كورونا"

أشاد بشمول القرار المواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة دون تبعات قانونية

نوه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بالأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، المتضمن تقديم الرعاية الصحية مجانًا لجميع المصابين بفيروس كورونا، أو المشتبه في إصابتهم به، من المواطنين والمقيمين، ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في جميع المستشفيات والمراكز الطبية، الحكومية والخاصة، بدون أي تبعات قانونية.

وتفصيلاً، أوضح وزير الداخلية أن الأمر الكريم يأتي امتدادًا للمبادرات الإنسانية التي وجَّه بها الملك المفدى ـ رعاه الله ـ لمواجهة جائحة فيروس كورونا في العالم، التي تهتم أولاً وآخرًا بالإنسان وحقه في الحصول على الرعاية الصحية.

وبيَّن الأمير عبدالعزيز بن سعود أن تضمين مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في الأمر الكريم يُبرز البُعد الإنساني الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ للأمن الصحي لمواطني السعودية والمقيمين فيها دون تمييز بين مَن يستحق الرعاية الطبية.


ودعا اللهَ العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بالعون والتوفيق في خدمة الوطن ومواطنيه والمقيمين على أراضيه، وأن يجزيهم خير الجزاء لما يوليانه للجميع من اهتمام، وما يدعمانه من جهود للمحافظة على الأمن والصحة والسلامة، وما يقدمانه من مبادرات إنسانية جليلة في سبيل ذلك.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود فيروس كورونا الجديد

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وزير الداخلية ينوه بأمر الملك بالرعاية الصحية مجانًا لجميع المصابين بـ"كورونا"
سبق

نوه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بالأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، المتضمن تقديم الرعاية الصحية مجانًا لجميع المصابين بفيروس كورونا، أو المشتبه في إصابتهم به، من المواطنين والمقيمين، ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في جميع المستشفيات والمراكز الطبية، الحكومية والخاصة، بدون أي تبعات قانونية.

وتفصيلاً، أوضح وزير الداخلية أن الأمر الكريم يأتي امتدادًا للمبادرات الإنسانية التي وجَّه بها الملك المفدى ـ رعاه الله ـ لمواجهة جائحة فيروس كورونا في العالم، التي تهتم أولاً وآخرًا بالإنسان وحقه في الحصول على الرعاية الصحية.

وبيَّن الأمير عبدالعزيز بن سعود أن تضمين مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في الأمر الكريم يُبرز البُعد الإنساني الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ للأمن الصحي لمواطني السعودية والمقيمين فيها دون تمييز بين مَن يستحق الرعاية الطبية.


ودعا اللهَ العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بالعون والتوفيق في خدمة الوطن ومواطنيه والمقيمين على أراضيه، وأن يجزيهم خير الجزاء لما يوليانه للجميع من اهتمام، وما يدعمانه من جهود للمحافظة على الأمن والصحة والسلامة، وما يقدمانه من مبادرات إنسانية جليلة في سبيل ذلك.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:35 AM

وزير الداخلية ينوه بأمر الملك بالرعاية الصحية مجانًا لجميع المصابين بـ"كورونا"

أشاد بشمول القرار المواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة دون تبعات قانونية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نوه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، بالأمر الملكي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، المتضمن تقديم الرعاية الصحية مجانًا لجميع المصابين بفيروس كورونا، أو المشتبه في إصابتهم به، من المواطنين والمقيمين، ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في جميع المستشفيات والمراكز الطبية، الحكومية والخاصة، بدون أي تبعات قانونية.

وتفصيلاً، أوضح وزير الداخلية أن الأمر الكريم يأتي امتدادًا للمبادرات الإنسانية التي وجَّه بها الملك المفدى ـ رعاه الله ـ لمواجهة جائحة فيروس كورونا في العالم، التي تهتم أولاً وآخرًا بالإنسان وحقه في الحصول على الرعاية الصحية.

وبيَّن الأمير عبدالعزيز بن سعود أن تضمين مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في الأمر الكريم يُبرز البُعد الإنساني الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ للأمن الصحي لمواطني السعودية والمقيمين فيها دون تمييز بين مَن يستحق الرعاية الطبية.


ودعا اللهَ العلي القدير أن يمد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بالعون والتوفيق في خدمة الوطن ومواطنيه والمقيمين على أراضيه، وأن يجزيهم خير الجزاء لما يوليانه للجميع من اهتمام، وما يدعمانه من جهود للمحافظة على الأمن والصحة والسلامة، وما يقدمانه من مبادرات إنسانية جليلة في سبيل ذلك.

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