وشهدت الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2020م، ضخ 1.617.609 لترات من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 1.078.400 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6.320 فرداً.

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الشهر الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع الإمداد المائي في "حجة" اليمنية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-05 واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الشهر الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية. وشهدت الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2020م، ضخ 1.617.609 لترات من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 1.078.400 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6.320 فرداً.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 03:25 PM

"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع الإمداد المائي في "حجة" اليمنية ضخ 1.617.609 لترات للخزانات من 1 إلى 31 أغسطس 2020





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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الشهر الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وشهدت الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2020م، ضخ 1.617.609 لترات من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 1.078.400 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6.320 فرداً.