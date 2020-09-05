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"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع الإمداد المائي في "حجة" اليمنية

ضخ 1.617.609 لترات للخزانات من 1 إلى 31 أغسطس 2020

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الشهر الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وشهدت الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2020م، ضخ 1.617.609 لترات من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 1.078.400 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6.320 فرداً.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع الإمداد المائي في "حجة" اليمنية
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الشهر الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وشهدت الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2020م، ضخ 1.617.609 لترات من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 1.078.400 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6.320 فرداً.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
03:25 PM

"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع الإمداد المائي في "حجة" اليمنية

ضخ 1.617.609 لترات للخزانات من 1 إلى 31 أغسطس 2020

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الشهر الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وشهدت الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2020م، ضخ 1.617.609 لترات من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 1.078.400 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6.320 فرداً.

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