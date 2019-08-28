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وزارة "الخزانة" الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شبكتين إيرانيتين

إحداهما استخدمت شركة في كونغ للتحايل على العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شبكتين على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونج كونج واجهة للتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية، وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران.

وأضافت: "الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية"؛ بحسب وكالة "رويترز".

وجاءت العقوبات في إطار حملة أمريكية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران بسبب برنامجها النووي، علمًا بأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في 2015، وأعادت فرض العقوبات على طهران.

الرئيسية/ أخبار العالم

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وزارة "الخزانة" الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شبكتين إيرانيتين
سبق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شبكتين على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونج كونج واجهة للتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية، وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران.

وأضافت: "الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية"؛ بحسب وكالة "رويترز".

وجاءت العقوبات في إطار حملة أمريكية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران بسبب برنامجها النووي، علمًا بأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في 2015، وأعادت فرض العقوبات على طهران.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
06:40 PM

وزارة "الخزانة" الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شبكتين إيرانيتين

إحداهما استخدمت شركة في كونغ للتحايل على العقوبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شبكتين على صلة بالحكومة والمؤسسات العسكرية الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن إحدى الشبكتين استخدمت شركة مقرها هونج كونج واجهة للتحايل على العقوبات الأمريكية والدولية، وتوريد تكنولوجيا ومكونات لأشخاص على صلة بالحكومة والحرس الثوري في إيران.

وأضافت: "الشبكة الثانية حصلت على منتجات ألومنيوم لصالح شركات تملكها أو تسيطر عليها وزارة الدفاع الإيرانية"؛ بحسب وكالة "رويترز".

وجاءت العقوبات في إطار حملة أمريكية لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران بسبب برنامجها النووي، علمًا بأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في 2015، وأعادت فرض العقوبات على طهران.

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